Megszüntetik a menetirány szerinti jobb oldalon található parkolókat a VII. kerületi Dohány utcában – jelentette be a kerület polgármestere a közösségi oldalán.

Niedermüller Péter azt írta, évek óta gondolt jelent, hogy a szabálytalanul parkoló autók miatt a zsinagógától az Erzsébet körút felé haladó 74-es troli sokszor nem tud továbbmenni, ez pedig a mögötte haladókat is csapdába ejti. A problémáról hosszasan egyeztettek, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) javaslata alapján pedig most megszületett a megállapodás is. A parkolóhelyek helyén kerékpársávot fognak kialakítani.

A polgármester szerint így a jövőben semmi sem fogja akadályozni a közösségi közlekedést, és megszűnnek a torlódások a Dohány utcában.

Azt is hozzátette, hogy a forgalomtechnikai tervek elkészültek,

„a húsvéti hosszú hétvégén be is vezetik a változásokat”.

Niedermüller jelezte azt is, hogy az erzsébetvárosi önkormányzatnak számos észrevétele és javaslata volt az eredeti tervvel kapcsolatban, köztük a kieső kizárólagos lakossági parkolóhelyek pótlására, illetve az utca zöldítésére, amelyeket a főváros elfogadott.

A terv kialakításának és megvalósításának a részleteiről lakossági fórumot tartanak április 14-én a BKK és az önkormányzat munkatársainak részvételével.