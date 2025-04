A Tesla megkezdte az FSD (Full Self-Driving) rendszerének bemutató tesztjeit Európában, ami arra utal, hogy a technológia szélesebb körű bevezetése is közel van. A vállalat egy friss videót tett közzé, amelyen egy Model 3 tesztútja látható Amszterdam utcáin. A Tesla szerint az FSD már készen áll, és csak a hatósági jóváhagyásra vár – bár ez Európában hosszabb folyamat lehet a szigorú szabályozás miatt.

A Tesla nemrég Kínában és Mexikóban is bevezette az FSD felügyelt verzióját, még úgy is, hogy nem volt lehetősége helyi adatokkal közvetlenül tanítani a rendszert. Ehelyett a helyi utakat és forgalmi viszonyokat bemutató nyilvános videókat használt az FSD helyi finomhangolására – írja az Autoevolution oldal. Most hasonló stratégiát alkalmaz Európában, miközben a tesztelést egyre több felhasználó bevonásával bővíti. (A „felügyelt” kifejezés azért fontos, mert így a Tesla elkerülheti azokat a szabályozási akadályokat, amelyek a teljes önvezetésre vonatkoznak. Ez egyfajta köztes állapot: sok minden automatizált, de a végső döntés és felelősség még mindig az emberé.)

Hollandia kiemelt szerepet vállal az önvezető technológia tesztelésében, és viszonylag liberális szabályozási környezet biztosít az ilyen fejlesztések számára. A holland hatóságok pedig kialakították azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik a közúti teszteket külön engedéllyel.