[{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","shortLead":"A Reuters értesülései szerint a fogselyemtől a vécépapírig számtalan termék kerülhet a Bizottság listájára.","id":"20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"963211b6-db17-464c-ac79-4eefb7ce4a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_eu-vamok-trump-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 11:35","title":"Hétfőn jöhet Brüsszel javaslata arról, hogyan bosszulja meg az EU Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5df5462-300c-4aa7-899d-d65331790452","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Biztos, hogy Trumpnak van(nak) terve(i), de se nem elég okos, se nem elég szorgalmas és türelmes, hogy bármit végigvigyen, ennek tudatában érdemes számolgatni. A mesterterv önnön hatalmasságos szobrának felállítása, ez tulajdonképpen elvégeztetett, Trumpnak helye van a történelemkönyvekben: az elnök, akivel véget ért a Pax Americana.","shortLead":"Biztos, hogy Trumpnak van(nak) terve(i), de se nem elég okos, se nem elég szorgalmas és türelmes, hogy bármit...","id":"20250408_Trump-usa-vam-vamhaboru-velemeny-mesterterv-gdp-zuhanas-tozsde-krach-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5df5462-300c-4aa7-899d-d65331790452.jpg","index":0,"item":"2aa6858b-9fe0-461b-a255-e4376d6a1bb9","keywords":null,"link":"/360/20250408_Trump-usa-vam-vamhaboru-velemeny-mesterterv-gdp-zuhanas-tozsde-krach-arfolyam","timestamp":"2025. április. 08. 08:00","title":"Trump ostoba, de ez a legkisebb probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","shortLead":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","id":"20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16.jpg","index":0,"item":"a21e47b1-0a62-4ab0-8351-b9004db8e572","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","timestamp":"2025. április. 07. 10:32","title":"Levideózták a pécsi férfit, ahogy a munkahelyi mosdó ablakán keresztül kukkolta kolléganőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","shortLead":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","id":"20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834.jpg","index":0,"item":"676e10d9-389d-4ca9-8dcf-2646421162e5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","timestamp":"2025. április. 07. 06:57","title":"Hózáporral és havas esővel köszön be a tél utolsó lehelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","id":"20250406_joseph-tater-pszichiatria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d.jpg","index":0,"item":"6868cf48-d303-43fe-9bb8-22f877fd7b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_joseph-tater-pszichiatria","timestamp":"2025. április. 06. 15:05","title":"Pszichiátriára küldött az orosz bíróság egy amerikai foglyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f914c3c5-f4c9-4e6c-bc44-35d02b530f64","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tiborcz-közeli Gránit részvényei viszont nagyot erősödtek.","shortLead":"A Tiborcz-közeli Gránit részvényei viszont nagyot erősödtek.","id":"20250407_bux-index-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f914c3c5-f4c9-4e6c-bc44-35d02b530f64.jpg","index":0,"item":"4876a7a2-6117-4f0b-91ff-0f6a6467416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_bux-index-zuhanas","timestamp":"2025. április. 07. 09:36","title":"Közel 7 százalékot zuhant a BUX-index, durván szakadnak az OTP, a Mol és a Richter részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","shortLead":"„Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben” – írta a képviselő.","id":"20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03e44e6-db64-4d2a-bd74-27459e31cab9.jpg","index":0,"item":"6c0e700d-3756-4fb3-bcd6-2c7b148e1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_orban-netanjahu-hajokazas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 15:14","title":"Együtt hajókázhatott Orbán és Netanjahu Hadházy infói szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]