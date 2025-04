Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","shortLead":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","id":"20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2.jpg","index":0,"item":"442209c5-e0a9-46f8-8e02-0a281d1a7728","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","timestamp":"2025. április. 08. 13:19","title":"Megszüntetheti a szivárványos táska gyártását az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4f4cd4-35e3-4c36-9fcc-31b21a1e2f12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóban már biztosan nem tartják meg a rendezvényt, ami kevesebb mint két hónap múlva kezdődne. ","shortLead":"Mexikóban már biztosan nem tartják meg a rendezvényt, ami kevesebb mint két hónap múlva kezdődne. ","id":"20250407_fyre-fesztival-mexikoi-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4f4cd4-35e3-4c36-9fcc-31b21a1e2f12.jpg","index":0,"item":"a597f3db-64c6-45cf-acf6-1df2df6870d4","keywords":null,"link":"/elet/20250407_fyre-fesztival-mexikoi-kormany","timestamp":"2025. április. 07. 17:41","title":"A botrányos Fyre Fesztivál szervezői szerint a mexikói kormány átverte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","shortLead":"A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz.","id":"20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e693297c-0dc9-407c-b8e8-c95432b7c420.jpg","index":0,"item":"cd92ab54-7ddd-40ce-8d0c-4bbd4facc75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_alig-veszik-igy-tavozik-a-kinalatbol-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63","timestamp":"2025. április. 09. 07:59","title":"Alig veszik, így távozik a kínálatból a méregerős, de csak 4 hengeres Mercedes-AMG C 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még az húzza lefelé az árakat, hogy a szolgáltató szektorban az év eleji áremeléseket újabbak nem nagyon követték, az majd igazán áprilisban látszódhat, hogy a kormány beavatkozása az árrésbe és más árazásokba mire elegendők – állítják a szakértők.","shortLead":"Még az húzza lefelé az árakat, hogy a szolgáltató szektorban az év eleji áremeléseket újabbak nem nagyon követték...","id":"20250408_Elemzok-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"91a049dd-c741-45f4-8a9e-2459921eab1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Elemzok-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. április. 08. 10:54","title":"Elemzők az inflációról: végre egy jó hír, de most kell nagyon óvatosnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","id":"20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"b7087616-b6de-44c8-b41f-4f2721e4b8d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 15:48","title":"Szijjártó a Bloombergnek: Már tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy különleges együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]