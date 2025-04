Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető Trumpnak.","shortLead":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető...","id":"20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"6599ef3b-22c5-4bc4-9ae8-bcca1ef81ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 13:39","title":"Tartja a tétet Peking a globális vámpókerben: 84 százalékos sarcot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, akkor érdemes elolvasni ezt a cikket, hogy visszanyerje motivációját. ","shortLead":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel...","id":"20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09.jpg","index":0,"item":"ee0c75e2-5142-4d07-99f3-c24cc7931689","keywords":null,"link":"/elet/20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","timestamp":"2025. április. 10. 06:01","title":"Mennyi időbe telik, mire látható eredménye lesz annak, ha elkezdünk edzeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","shortLead":"Az Arsenal három, az Inter egygólos előnyből várja a jövő heti visszavágót.","id":"20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b260fc77-635f-4bd5-b5f5-e6ed6db33e2d.jpg","index":0,"item":"b0dc6a5d-31c4-4376-b4a0-df0ede959934","keywords":null,"link":"/sport/20250408_bajnokok-ligaja-arsenal-real-madrid-bayern-munchen-inter-osszefoglalo-thomas-muller-declan-rice-lautaro-martinez-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 23:09","title":"Az Arsenal alaposan megverte a BL-címvédő Real Madridot, az Inter egy káprázatos góllal győzte le a Bayern Münchent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai tőzsdék.","shortLead":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai...","id":"20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"8c683938-0019-4c86-bb8d-cc538cf5e8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","timestamp":"2025. április. 09. 18:36","title":"Trump vámjai miatt szerdán is mínuszban zárt a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük az egész estét, éjszakát.","shortLead":"Hadházy Ákos felhívására negyedszerre foglalták el tiltakozók a budapesti hidakat, negyedszerre töltöttük velük...","id":"20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd7ac6d6-b28a-4b22-9d73-634cc0be4866.jpg","index":0,"item":"b2d629f5-223d-412f-b001-c1c4ea1614d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_tuntetes-hidfoglalas-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:38","title":"„Muszáj valamit csinálni, mert megőrülsz” – videón a jövőért is aggódó hídfoglalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek tervet” – figyelmezteti a szociálpszichológus azokat, akiknek akár több millió forint értékű megtakarításuk elhelyezéséről kell ezekben a hetekben okosan dönteniük.","shortLead":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek...","id":"20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154.jpg","index":0,"item":"6d9bd782-1cd0-4f5c-9199-0c801f26d034","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","timestamp":"2025. április. 08. 19:30","title":"Ne a csordát kövessék – így kerülhetik el a befektetők a mentális csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","shortLead":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","id":"20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf.jpg","index":0,"item":"ee0849a2-48df-4bdd-920b-cc6583b4e069","keywords":null,"link":"/kultura/20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","timestamp":"2025. április. 09. 10:24","title":"A mali blues világsztárjával és maszkos francia technóval indul a Budapest Ritmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]