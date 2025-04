Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34f183c8-791f-4bc2-94e6-9e23701a346b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahány ember, annyi látásmód, mégis, vannak olyan általános szempontok, amelyeket követve a színeken keresztül vidámságot hozhatunk a családi fészekbe. És akadnak olyan színek is, amelyeket érdemes elkerülni, ha éppen az otthonunk kifestésére készülünk. ","shortLead":"Ahány ember, annyi látásmód, mégis, vannak olyan általános szempontok, amelyeket követve a színeken keresztül...","id":"20250409_lakas-festese-szinek-falak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34f183c8-791f-4bc2-94e6-9e23701a346b.jpg","index":0,"item":"65018299-5e29-482d-aafb-ced524843233","keywords":null,"link":"/elet/20250409_lakas-festese-szinek-falak","timestamp":"2025. április. 09. 06:02","title":"A boldogtalanság hét színe, amivel a szakértők sosem festenék ki a lakásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte, hogy háború a világ ellen, majd gyorsan visszakozott, és kijelentette, hogy egyáltalán nincs szó semmiféle háborúról.","shortLead":"A republikánusok képviselőházi bizottsága előtt beszélő Trump egy óvatlan elszólással a vámpolitikáját úgy jellemezte...","id":"20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769e4070-a16e-4ac6-bc09-2038ab6c708a.jpg","index":0,"item":"c903f166-da29-48a9-a143-155c997ca46a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-seggnyalas-vamhaboru-gunyolodas","timestamp":"2025. április. 09. 11:53","title":"Trump: Hívogatnak az országok, hogy kinyalják a seggemet egy alkuért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint az Apple már javában készül 2027-re, ami az iPhone 20. születésnapja lesz.","shortLead":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint az Apple már javában készül 2027-re, ami az iPhone 20. születésnapja lesz.","id":"20250408_apple-iphone-dizajnvaltas-rancfelvarras-20-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"ba312772-bf30-4e21-87c2-16e73221ab3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_apple-iphone-dizajnvaltas-rancfelvarras-20-szuletesnap","timestamp":"2025. április. 08. 12:03","title":"Alaposan átszabhatja az iPhone-t az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek bőséges reálhozamai mellett. A Bankmonitor szakértői megvizsgálják, hogy vajon megéri-e egy életen át a biztonságosnak tartott állampapírt megtakarítani?","shortLead":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek...","id":"20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c56f3481-acfb-4998-a869-7def2b45fc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 10. 05:13","title":"Megéri állampapírban takarékoskodni nyugdíjra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","shortLead":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","id":"20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c.jpg","index":0,"item":"9443a9cb-f075-4a63-8752-b9231870b802","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. április. 10. 06:21","title":"Már 184 halálos áldozatról tudnak a dominikai diszkóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","shortLead":"Egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kilátásba helyezték, amely feltárja az elkövetett hibákat.","id":"20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b19234-20d3-4396-892c-f476d69df0d2.jpg","index":0,"item":"b88327d1-c056-48db-ab48-a52dc35ea449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Meghallgatasra-hivtak-a-KSH-elnokot-mert-evekig-torz-szegenysegi-adatokat-kozolhettek","timestamp":"2025. április. 08. 19:28","title":"Meghallgatásra hívták a KSH-elnököt a furcsa szegénységi adatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","shortLead":"Megmutatták, mi történik a rendőrkézre került drogokkal.","id":"20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3123d3-76b7-42fb-9af1-73414f06833f.jpg","index":0,"item":"4980e7ad-b8e7-46f0-b5a0-9bf71b47b738","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_lefoglalt-kabitoszer-egetes","timestamp":"2025. április. 09. 15:45","title":"Füstté vált fél tonna lefoglalt kábítószer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","shortLead":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","id":"20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a.jpg","index":0,"item":"5d5dfa24-41ae-45f7-9d02-3023929a3832","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","timestamp":"2025. április. 08. 08:27","title":"Nemcsak Will Smith, Jennifer Lopez is eljön hozzánk koncertezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]