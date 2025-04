Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek ez sikerül. Szerzőnk több szempontot is felvet ezzel kapcsolatban, például azt, hogy a Regátban más volt a történelem, más nagyapák haragszanak egymásra.","shortLead":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek...","id":"20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466.jpg","index":0,"item":"91eb7af0-b6f0-4b32-9218-b66d8951a6dc","keywords":null,"link":"/360/20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","timestamp":"2025. április. 08. 17:30","title":"Miért járnak román gyerekek magyar iskolába Bukarestben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 09. 10:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz földre.","shortLead":"A brit királyi pár hétfő délután landolt a Ciampino repülőtéren. Kamilla jól megválasztott öltözékben lépett olasz...","id":"20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b613471b-da13-44ad-9046-dbd2052df08c.jpg","index":0,"item":"50369af7-802e-4d98-a6b0-f5750d4f82fe","keywords":null,"link":"/elet/20250408_kamilla-kiralyne-kiralykek-ruha-magyarazat","timestamp":"2025. április. 08. 11:18","title":"Kamilla királykékben jött Rómába – miért pont ezt a színt választotta a királyné?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","shortLead":"A felfrissített Peugeot e-208 hatótávja meghaladja a 430 kilométert.","id":"20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e3d365-59c4-4fd9-8649-30c4eae4c1aa.jpg","index":0,"item":"1b0e5a0b-24ac-4902-8833-edd8f47873f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_nagyobb-hatotavval-tamad-a-legujabb-elektromos-peugeot-208","timestamp":"2025. április. 10. 07:21","title":"Nagyobb hatótávval támad a legújabb elektromos Peugeot 208","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","shortLead":"A dán pár környezetkímélő erdei üdülőt működtetett, aztán leléptek Guatemalába. ","id":"20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de40421c-9f96-4418-89a9-8cb5a9e959e9.jpg","index":0,"item":"a45eb0a5-0c9e-4c25-b430-1b1d98d977a9","keywords":null,"link":"/elet/20250408_dan-hazaspar-erdei-fahazak-urulek-hordo","timestamp":"2025. április. 08. 11:29","title":"158 hordónyi emberi ürüléket és adótartozást hagyott maga után az erdei elvonulásbizniszt futtató ökoházaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Harmadik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a124983-d083-41ef-9430-5ee4af33f22e.jpg","index":0,"item":"347bb36f-3484-42ca-9f25-4da9153c7ff2","keywords":null,"link":"/elet/20250409_Gondolkozz-velunk-Szexi-a-matek-3","timestamp":"2025. április. 09. 10:26","title":"Gondolkozz velünk: áramszünet – Szexi a matek 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem csökken három egymást követő hónapban 4 százalék alá. Ez a lépés jelenleg havi 1334 forint megtakarítást eredményezne. De mikor térhet vissza az infláció 4 százalék alá?","shortLead":"Az MNB és a Bankszövetség megállapodása alapján az alapszámlának mindaddig elengedik a havi díját, amíg az infláció nem...","id":"20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1.jpg","index":0,"item":"e3ad7252-657e-4e84-b153-4616176358ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_bankmonitor-alapszamla-dijmentesseg","timestamp":"2025. április. 08. 17:19","title":"Mennyit nyerhetünk az alapszámla díjmentességével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal sokkal olcsóbbra hozta ki a KSH, az élelmiszerek ára pedig stagnált, így jött ki az, hogy 4,7 százalékosra lassult az infláció.","shortLead":"Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal...","id":"20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0418af01-0cbc-49c2-8f04-1be58506fc2b.jpg","index":0,"item":"d4808acc-5502-4de7-adce-c5f2670612f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_inflacio-arak-dragulas-ksh-szolgaltatas-elelmiszer-benzin-rezsi-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 08:35","title":"Nagyot fékezett az infláció, de bármit mondanak, ennek nincs köze az árrések szabályozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]