Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent szerint sajnálatos, hogy a kínaiak nem akarnak tárgyalni.","shortLead":"Scott Bessent szerint sajnálatos, hogy a kínaiak nem akarnak tárgyalni.","id":"20250409_scott-bessent-kinai-megtorlo-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"741ae9cc-140b-4b75-9d8a-b8c4cffe2935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_scott-bessent-kinai-megtorlo-vam","timestamp":"2025. április. 09. 15:33","title":"Amerikai pénzügyminiszter a kínai bosszúvámról: És akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b4701-6015-4d36-8110-01a238fb6140","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megjelent a HVG mesterséges intelligenciával foglalkozó kiadványának ötödik száma.","shortLead":"Megjelent a HVG mesterséges intelligenciával foglalkozó kiadványának ötödik száma.","id":"20250410_hvg-ai5-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f08b4701-6015-4d36-8110-01a238fb6140.jpg","index":0,"item":"c5c6f76e-7578-4128-a6d0-e25a8aa5a5bd","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-ai5-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 10. 07:00","title":"HVG Ai5 – Mit okoz nekem ma a mesterséges intelligencia? Mit várhatok holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, akkor érdemes elolvasni ezt a cikket, hogy visszanyerje motivációját. ","shortLead":"Elkezdett futni, biciklizni vagy edzőterembe járni, de a tükörbe nézve úgy tűnik, hogy nincs semmi hatása? Ha igennel...","id":"20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cd5aa83-4b7e-48ee-a8b7-39f09efa9b09.jpg","index":0,"item":"ee0c75e2-5142-4d07-99f3-c24cc7931689","keywords":null,"link":"/elet/20250410_edzes-lathato-eredmeny-mozgas-sportolas-etrend","timestamp":"2025. április. 10. 06:01","title":"Mennyi időbe telik, mire látható eredménye lesz annak, ha elkezdünk edzeni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai tőzsdék.","shortLead":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai...","id":"20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"8c683938-0019-4c86-bb8d-cc538cf5e8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","timestamp":"2025. április. 09. 18:36","title":"Trump vámjai miatt szerdán is mínuszban zárt a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár Ágnes közösségszervező, aki ennek ellenére fáradhatatlanul intézi a debreceni Baross16 ügyeit. A közösségi tér az elmúlt hetekben egy szélsőjobbos támadás miatt került a hírekbe, de az atrocitás után rengeteg támogató megnyilvánulást is kaptak. Hogyan lett a közösség a városvezetés ősellensége, hogyan fogyott el körülöttük a levegő a városban? Mi a szerepe mindebben a döntéshozók kommunikációjának? HVG-Portré.","shortLead":"„Ha egytől tízig terjedő skálán nézzük, hogy mennyire vagyok kiégve, akkor kilenc és felet mondanék” – mondja Molnár...","id":"20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303876d2-04da-413b-95bf-0e4c2213fac0.jpg","index":0,"item":"c6d29472-8419-4ef9-8e07-938fbbb4d2ca","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Portre-Molnar-Agnes-kozossegszervezo","timestamp":"2025. április. 11. 13:35","title":"„A támadók azért jöttek be, mert a kapuban meglátták a szivárványos zászlót – egyikük azóta bocsánatot kért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","shortLead":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","id":"20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00.jpg","index":0,"item":"73f9f50c-bfdb-4f14-89b4-c34f1df20ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","timestamp":"2025. április. 10. 14:57","title":"Újra az eredeti változatában vetítik a Csillagok háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]