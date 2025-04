Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","shortLead":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","id":"20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1.jpg","index":0,"item":"34dc9613-38f4-47cf-b567-27b5ac3810d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","timestamp":"2025. április. 11. 10:29","title":"Az idei nyár a tavalyinál is rosszabb lesz a repülésben, készüljenek a késésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felbujtóként hétéves börtönbüntetést kapott, később kell majd bevonulnia, a bíróságról most hazamehetett. ","shortLead":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi...","id":"20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d.jpg","index":0,"item":"c698f18a-6ae3-458b-9f94-5d2ecfdc9617","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:24","title":"Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamás 7 év börtönt kapott, Portik Tamásnak marad az életfogytiglan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy, Ralph Lauren – hamis termékek, amiket a pénzügyőrök lefoglaltak.","shortLead":"Több mint négyszázmillió forint kárt okoztak azok a különféle márkajelzésű – Adidas, Nike, Louis Vuitton, Givenchy...","id":"20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942.jpg","index":0,"item":"ba48bab9-015a-4603-b4d4-32ed00425aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Negymilliard-forintnyi-kerdeses-eredetu-arut-foglaltak-le","timestamp":"2025. április. 11. 08:30","title":"Hamis luxus: négymilliárd forintnyi árut foglalt le a NAV távol-keleti cégektől Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot fogyaszt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot...","id":"20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea.jpg","index":0,"item":"86387386-df03-438e-9fbe-72f81a77e2f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","timestamp":"2025. április. 11. 19:03","title":"Tüdőrákhoz vezethet az egészségtelen étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is azonosíthatók – hívja fel egy figyelmet egy kutatás.","shortLead":"Rengeteg adatot gyűjtenek manapság az okostelefonok, ezek segítségével pedig a pszichológiai rendellenességek is...","id":"20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99edb392-10eb-4155-85ce-b2fa66dd94ff.jpg","index":0,"item":"702b9b8e-8aa9-4cad-ac22-02b25b07c28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_depresszio-felismerese-okostelefonok-adataibol-kinai-tanulmany","timestamp":"2025. április. 10. 13:03","title":"Meglepő dolog segítheti a depresszió korai felismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok ma tölti be a 60-at. A gyászáról is mesélt.","id":"20250410_Koban-Rita-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23091e44-6111-4897-b369-c95fe1bf5f1c.jpg","index":0,"item":"25a9b173-e9a8-42f5-b3c0-f64a73dade48","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Koban-Rita-szuletesnap","timestamp":"2025. április. 10. 10:01","title":"A hatvanéves Kőbán Rita: Elterveztem, többet fogok sportolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","shortLead":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","id":"20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"65fcb92f-5c1a-433b-bccd-39a8fa0f7097","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","timestamp":"2025. április. 10. 20:14","title":"Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]