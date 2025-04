Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","shortLead":"Tótfalusi Fanni lesz a Duna kívánságműsorának az új házigazdája.","id":"20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96b9404-536f-4886-9747-064e7c65a1c8.jpg","index":0,"item":"6542a73b-66ce-4dc6-a66f-f392a57ec2ad","keywords":null,"link":"/elet/20250414_benyi-ildiko-tothfalusi-fanni-onok-kertek-musorvezetes","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A nemrég elhunyt Bényi Ildikó lánya lesz az Önök kérték! műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","shortLead":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","id":"20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"abe554d0-6ca9-4216-9d3e-3b0650398f07","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","timestamp":"2025. április. 15. 07:18","title":"Az Nvidia Trump kedvében jár, 500 milliárd dollárért építenének gyárakat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","shortLead":"A felnőttek azonnal körbevették a kisebbeket.","id":"20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e87430c-1795-4fb2-aa79-c4c3bd2dcd86.jpg","index":0,"item":"fbe0304e-7212-4246-951c-f505da209525","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_elefant-foldrenges-allatkert-vedelem","timestamp":"2025. április. 15. 15:48","title":"Szívmelengető felvétel készült a földrengéstől megriadt borjaikat védő elefántokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni tud annyit belőle, mint reméli. ","shortLead":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni...","id":"20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"117013f6-a721-4c33-95dd-ba3ef5a51006","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","timestamp":"2025. április. 13. 22:21","title":"Török Gábor szerint csak azért nyomja a Fidesz ilyen erővel a Kollár-ügyet, mert nincs jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi volt az indítéka. ","id":"20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b72cc1-9fda-4a53-97c2-96864778d0e5.jpg","index":0,"item":"ac8b8b12-1142-4ffe-9135-5c71b6b0d688","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Elkaptak-a-ferfit-aki-a-gyanu-szerint-felgyujtotta--Pennsylvania-demokrata-kormanyzojanak-otthonat","timestamp":"2025. április. 14. 05:26","title":"Elkapták a férfit, aki a gyanú szerint felgyújtotta Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","shortLead":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","id":"20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"b26ca114-feae-4df6-b711-f0a0a558b78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 14. 10:47","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]