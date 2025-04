Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony részvényárfolyamok hatása úgy igazán megjelenik.","shortLead":"2008 óta nem látott helyzet alakulhat ki az amerikai tőzsdéken, ha a recesszió, a magas infláció és az alacsony...","id":"20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95351630-b98d-4c32-bbfe-03140ccf9b34.jpg","index":0,"item":"cb073814-a5ca-448f-b714-352e5e073d82","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_tozsde-zuhanas-sp500-concorde-elemzo","timestamp":"2025. április. 15. 11:04","title":"125 év alatt ötször zuhant ekkorát az amerikai vezető részvényindex, mint áprilisban, ebből kétszer Trump alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","shortLead":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","id":"20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568.jpg","index":0,"item":"d25cca1e-1812-4c60-839c-8a75108c53ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","timestamp":"2025. április. 15. 20:20","title":"Megérkezett az ötödik generációs Audi A6 Sedan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan bevallotta, hogy a magyarok életszínvonalának lerontása a céljuk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint új időszámítás kezdődött a magyar politikában, hiszen Brüsszel és a Tisza Párt nyíltan...","id":"20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14849b5b-6e41-4244-9872-4068a81fe2d4.jpg","index":0,"item":"97433a8d-2435-4f95-a3fb-6a1d0a071b39","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_orban-viktor-m44-gyorsforgalmi-ut-atadas-tisza-part-ukrajna-unios-csatlakozas-brusszel","timestamp":"2025. április. 15. 14:13","title":"Orbán a 44-es gyorsforgalmi átadóján értekezett arról, hogy Ukrajna EU-tagsága lesz a magyar politika legfontosabb kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is tudtak.","shortLead":"A wellnesshotel korábban nevet változtatott a negatív értékelések miatt, pedig a vendégek a fertőzésveszélyről nem is...","id":"20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8d7215-6f5f-41a5-9037-cd10aeaf1d83.jpg","index":0,"item":"5e4594c0-66eb-4e74-aba0-cee7fcea8bc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_nav-wellness-szalloda-medence-higienia","timestamp":"2025. április. 16. 10:06","title":"A NAV csapolta le a rémszálló fertőzött vízzel feltöltött medencéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni. Mutatjuk, milyen gyakorlatokat érdemes végezni.","shortLead":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni...","id":"20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b.jpg","index":0,"item":"45330789-75c7-4ce7-8114-190d0331fcb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","timestamp":"2025. április. 16. 20:03","title":"Próbálja ki: csinálja ezeket a gyakorlatokat naponta 5 percig, az eredményt meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennek mértéke mindössze egymillió forint, azonban Sára Botond videójából nem derül ki, hogy ezt milyen sűrűn szabhatják ki az érintettekre.","shortLead":"Ennek mértéke mindössze egymillió forint, azonban Sára Botond videójából nem derül ki, hogy ezt milyen sűrűn szabhatják...","id":"20250415_Birsagot-kereskedok-arresstop-beszerzesi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"5c8a9d68-7b9e-4613-820c-350484e6e691","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Birsagot-kereskedok-arresstop-beszerzesi-ar","timestamp":"2025. április. 15. 12:17","title":"Bírságot kapnak a kereskedők, akik nem bizonyítják a beszerzési áraikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták, hogy az osztrák és a szlovák határ környékén rengetegen kezdtek el nem Magyarországon adózni.","shortLead":"A szegénység furcsa méréseiről volt szó a Társadalomtudományi Kutatóközpont konferenciáján, de azt is bemutatták...","id":"20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"60697327-3144-4b83-a3c1-e5adb45e47b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_szegenyseg-statisztika-ksh-konferencia-adozas-jovedelem","timestamp":"2025. április. 15. 12:01","title":"Véletlenül került rengeteg magyar épp a szegénységi küszöb fölé, vagy mi történt a statisztikával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]