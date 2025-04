Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","shortLead":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","id":"20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"397369e3-c3c3-44ca-a108-3ca25d1bfc83","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","timestamp":"2025. április. 21. 20:42","title":"Orvosai elárulták, mi okozta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy nyertes a 4iG lehet.","shortLead":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy...","id":"20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd.jpg","index":0,"item":"1ff05f92-40f4-4e27-a12e-866fda253dd4","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","timestamp":"2025. április. 22. 10:35","title":"Telex: A hadiiparban is nagy magánosítási műveletre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Látványos a visszaesés.","shortLead":"Látványos a visszaesés.","id":"20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35.jpg","index":0,"item":"5d2b54b9-5ffe-4016-832a-ae601345fd88","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","timestamp":"2025. április. 23. 07:33","title":"71 százalékkal esett a Tesla profitja az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458e7a2-61a0-488e-841a-067f62811142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár nagy felhajtás nélkül, barátaik körében, egy meghitt ceremónián mondta ki egymásnak a boldogító igent.","shortLead":"A pár nagy felhajtás nélkül, barátaik körében, egy meghitt ceremónián mondta ki egymásnak a boldogító igent.","id":"20250422_Kristen-Stewart-felesegul-vette-a-baratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458e7a2-61a0-488e-841a-067f62811142.jpg","index":0,"item":"ff23ab31-4b15-44f9-aa73-45866ac4bef2","keywords":null,"link":"/elet/20250422_Kristen-Stewart-felesegul-vette-a-baratnojet","timestamp":"2025. április. 22. 11:54","title":"Kristen Stewart feleségül vette a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal, hogy a katolikus egyház letér az elhunyt pápa által kezdett irányvonalról.","shortLead":"A magyar bíborost is Ferenc pápa lehetséges utódjaként emlegetik, de megválasztása valószínűleg egyet jelentene azzal...","id":"20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a272789-9098-41d8-bd18-4aa9dc28c14b.jpg","index":0,"item":"4b9b66ae-86bb-484d-b3be-0e03ee991f49","keywords":null,"link":"/360/20250421_Ferenc-papa-utodlas-talalgatas-Erdo-Peter-neve-elokerul-il-foglio-szemle","timestamp":"2025. április. 21. 14:37","title":"Találgatják, ki lehet Ferenc pápa utódja, és Erdő Péter neve rendre előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását – erről a Financial Times ír, miközben a Guardian arról, hogy miért van értelme tüntetni Donald Trump ellen.","shortLead":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását –...","id":"20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d.jpg","index":0,"item":"66ae64e4-241f-45a7-847b-15b609155bfb","keywords":null,"link":"/360/20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 21. 13:35","title":"Orbán és Babis példája: a különbség drámai – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]