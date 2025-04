Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","shortLead":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","id":"20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080.jpg","index":0,"item":"06ed0dbc-62a7-4a1c-88f1-38e04c10f577","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","timestamp":"2025. április. 23. 20:02","title":"Kígyókat hallucinált egy utas, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","shortLead":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","id":"20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f.jpg","index":0,"item":"f367a8e7-a08a-4713-a719-edf2474fd916","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","timestamp":"2025. április. 25. 05:29","title":"Viharos lehet a péntek: zivatar és felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","shortLead":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","id":"20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"6b1bfc33-f99c-4ac8-b73d-13edc8265fb0","keywords":null,"link":"/360/20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"Le Figaro: Orbán meggyengült, mert az EU pénzeket tart vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy konkrét ügy jutott el az Alkotmánybíróságig, az ügyvédi törvény módosításáról jövő kedden szavaz az országgyűlés.","shortLead":"Egy konkrét ügy jutott el az Alkotmánybíróságig, az ügyvédi törvény módosításáról jövő kedden szavaz az országgyűlés.","id":"20250424_ugyved-letet-alkotmanybirosag-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96766fcf-ec19-4fef-a7d7-0017fe9d7dc7.jpg","index":0,"item":"345fcfa4-26d0-47f6-9f2f-b426ee95c345","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_ugyved-letet-alkotmanybirosag-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 24. 14:36","title":"A jövőben nem veszhetnek el az ügyvédeknél elhelyezett nagy összegű letétek, még ha azokat el is lopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed7605f-d740-443f-893c-e1be1e64d26e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Élesen kritizálta a nemzetgazdasági minisztert a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. Szerintük az NGM „termelőellenes politikája” csak tetézi a száj- és körömfájás járvány hatásai miatt kilátástalan helyzetbe kerülő állattartó ágazat bajait. A gazdák már sertések százezreit nem tudják eladni, és vidéki csődhullám is fenyeget.","shortLead":"Élesen kritizálta a nemzetgazdasági minisztert a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. Szerintük...","id":"20250424_szaj-es-koromfajas-allattarto-agazat-exportkorlatozas-mosz-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ed7605f-d740-443f-893c-e1be1e64d26e.jpg","index":0,"item":"565ee3d1-3671-4b7c-9fb2-2431b22717c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_szaj-es-koromfajas-allattarto-agazat-exportkorlatozas-mosz-nagy-marton","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Páros lábbal szálltak bele Nagy Mártonba százezer eladatlan sertés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","shortLead":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","id":"20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917.jpg","index":0,"item":"b19b678c-1522-4991-b817-f070b3bb90da","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:51","title":"Mészáros Lőrinc fia is Ferrarit villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ae798-0116-4789-9d11-16a511e7c09d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kormányzati spórolás közepette több ezer dollárba kerülhetett az átalakítás.","shortLead":"A kormányzati spórolás közepette több ezer dollárba kerülhetett az átalakítás.","id":"20250423_pete-hegseth-pentagon-sminkszoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148ae798-0116-4789-9d11-16a511e7c09d.jpg","index":0,"item":"0e89e9bb-57cd-458d-ac65-d41ec19ea684","keywords":null,"link":"/elet/20250423_pete-hegseth-pentagon-sminkszoba","timestamp":"2025. április. 23. 20:34","title":"Az amerikai védelmi miniszter sminkszobát csináltatott a Pentagonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Jöhet a lex Milák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]