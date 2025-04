Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1","c_author":"Dobszay János, Imre Réka ","category":"360","description":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük a kistelepüléseknek a minap bejelentett új pályázatra. Miközben a templom ma is a falvak egyik büszkesége, a hitélet szempontjából egyre kisebb a szerepe. ","shortLead":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük...","id":"20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1.jpg","index":0,"item":"6a421486-9295-415f-a0ce-eaa2b264a5e1","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","timestamp":"2025. április. 28. 09:55","title":"A „keresztény gyökerű” Orbán-kormány idején csökkent igazán a vallásukat gyakorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító Caviar cég újabb remekei: a spirituális köntösbe öltöztetett iPhone-ok.","shortLead":"Nagyjából hárommillió forintnak megfelelő ártól kezdődően érhetők el a csúcstelefonokat még különlegesebbé alakító...","id":"20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040e892-dea0-4bad-8348-e99d66c8338c.jpg","index":0,"item":"4cf0030f-c1a2-419f-bf44-03a3c4acc81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_vallas-spiritualis-iphone-caviar-luxustelefon","timestamp":"2025. április. 27. 20:02","title":"3 millió forintba kerülő „spirituális iPhone-okat” adott ki a dubaji luxustelefon-gyártó Caviar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b.jpg","index":0,"item":"78c38438-78f1-4a71-88a6-558be00e1639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 27. 12:00","title":"Ez történt: Kína elkezdte visszaküldeni Amerikának a repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","shortLead":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","id":"20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2.jpg","index":0,"item":"75857ca0-681d-4f7c-9762-1b350f745d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","timestamp":"2025. április. 26. 16:19","title":"Tömegbaleset az M1-es autópályán, 10 kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. április. 28. 07:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé – a saját hibájából. A szerző, Jens Kastner úgy értékeli, hogy Magyarország sokáig a tényleges súlyánál nagyobb befolyást élvezett a világpolitikában, köszönhetően a vétójogának. Azon keresztül ugyanis hatni tudott az EU politikájára mind Peking, mind Moszkva, mind Washington ügyében. Most azonban karamboloznak az orbáni világok.","shortLead":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé –...","id":"20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"f7d0fb38-6e68-405a-85cc-91da47870d28","keywords":null,"link":"/360/20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","timestamp":"2025. április. 27. 07:54","title":"Nikkei Asia Review: Orbán Viktor most megfizeti az árát, hogy túlterpeszkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","shortLead":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","id":"20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224.jpg","index":0,"item":"b8335c6c-e88d-4460-9f92-517b45834611","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","timestamp":"2025. április. 27. 11:31","title":"Egy kétéves amerikai kislányt és egy négyéves rákos kisfiút is kitoloncolhattak az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]