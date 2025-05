Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának új szabályrendszere.","shortLead":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának...","id":"20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"ff2c332b-dce7-4e20-87b4-7bb2caad64f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 06. 08:15","title":"Fontos határidőről maradt le az EU a mesterséges intelligencia szabályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","shortLead":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","id":"20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d.jpg","index":0,"item":"ab4dabd2-1ab2-40b4-836c-fa9bfb75f8bd","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","timestamp":"2025. május. 06. 19:15","title":"Nem fogadták el Bige Lászlóék ajánlatát a Nitrogénművek kötvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően áldozatai is vannak a támadásnak.","shortLead":"A csapások katonai és pénzügyi értelemben is meggyengíthetik az Irán támogatását élvező lázadókat. Feltehetően...","id":"20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d72fdf-f43e-4ab9-b8e5-a903b0a5d845.jpg","index":0,"item":"05cf16cb-d6a5-42cc-9366-a3023610396d","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Izrael-valaszcsapas-jemen-tel-aviv-lazadok-huszik-iran-ballisztikus-raketak-hadsereg","timestamp":"2025. május. 05. 21:57","title":"Izrael válaszcsapást mért a jemeni lázadókra a Ben Gurion repülőtér megtámadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való függetlenedés tervét kedden, a brüsszeli testület azonban már meg is hirdette az erről a döntésről szóló sajtótájékoztatót.","shortLead":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való...","id":"20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"75c4ff1b-6387-4cc3-8e35-5170e21ae824","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Ma jön el az orosz gáz alkonya az EU-ban? Csak ha a magyar EU-biztos is úgy akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni a vadonba.","shortLead":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni...","id":"20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da.jpg","index":0,"item":"0feca998-2e64-48e9-9e30-98d861fff39d","keywords":null,"link":"/elet/20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","timestamp":"2025. május. 05. 17:17","title":"Kesztyűbábbal etetik a keselyűfiókát, hogy ne a gondozójához kötődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","shortLead":"A példák többsége mintaszerű volt a tanárok szerint, de akadtak meglepetések is a tesztben.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a06f636-d5dc-4d4f-96c1-fcd5ee07ae4f.jpg","index":0,"item":"e89d57fb-94c5-490b-93c8-2e88c305ca62","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 09:53","title":"Az utolsó feladat sokaknak jelenthet problémát, értékes pontokat veszíthetnek – így látták a szaktanárok a matekérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]