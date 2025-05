Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi szavazáson nem kapta meg a kancellárrá választásához szükséges 316 szavazatot.","shortLead":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi...","id":"20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789.jpg","index":0,"item":"09b12dbb-e2d6-484e-8a6d-bb4ecf5f294a","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","timestamp":"2025. május. 06. 10:34","title":"Elbukta a kancellári szavazást első körben Friedrich Merz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt: áthelyeznek bele egy gyakran használt funkciót.","shortLead":"Erősen véleményes módszerrel próbálja rávenni a Microsoft a felhasználókat arra, hogy töltsék le az Edge böngészőt...","id":"20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08f1a47f-a35f-4aeb-bcaa-d4720f5c36a8.jpg","index":0,"item":"14fa3e1c-c4cf-4806-a589-ebe5a0ef5856","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_microsoft-authenticator-jelszokezelo-megszunes-edge-bongeszo","timestamp":"2025. május. 06. 17:03","title":"Ne keresse megszokásból: elköltöztet egy fontos funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","shortLead":"Jekatyerina Barabas április végén hagyta el hazáját, és Franciaországba menekült.","id":"20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b5bf4b-6a8a-4f2b-9f7b-64fade5537d5.jpg","index":0,"item":"c209ffc5-407c-4673-8796-81024b5b9a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_oroszorszag-ujsagiro-szokes-reszletek-jekatyerina-barabas","timestamp":"2025. május. 05. 17:08","title":"„Az orosz börtön rosszabb, mint a halál” – szökésének részleteiről beszélt az Oroszországban letartóztatott újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való függetlenedés tervét kedden, a brüsszeli testület azonban már meg is hirdette az erről a döntésről szóló sajtótájékoztatót.","shortLead":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való...","id":"20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"75c4ff1b-6387-4cc3-8e35-5170e21ae824","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Ma jön el az orosz gáz alkonya az EU-ban? Csak ha a magyar EU-biztos is úgy akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük ahhoz, hogy eldöntsük, melyik volt a legjobb.","shortLead":"Összegyűjtöttük a legizgalmasabb elődöntős párharcokat a Bajnokok Ligája történetében, de az ön segítségét kérjük...","id":"20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786c4177-95cc-4764-9495-bae1be077894.jpg","index":0,"item":"2b70b34a-8c8f-4a0f-93ca-6518bf8c0fc6","keywords":null,"link":"/sport/20250507_bajnokok-ligaja-elodontok-legizgalmasabb-parharcok-osszeallitas-video-szavazas-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:03","title":"Láttunk már ennél izgalmasabb csatát valaha a Bajnokok Ligájában? – Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban húsz hónapra tiltottak el, mert részese volt a sportágat megrázó bundabotránynak. ","shortLead":"Hivatalosan amatőrként, a selejtezőből indulva nyerte meg a sznúker-világbajnokságot Csao Hszin-tung, akit korábban...","id":"20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e451a0a-08af-49e2-b1f5-07bc8b91dd3c.jpg","index":0,"item":"2f393271-24a5-4eb8-af7a-5f97a847ab6f","keywords":null,"link":"/sport/20250506_csao-hszin-tong-mark-williams-snooker-vilagbajnoksag-kinai-bundabotrany","timestamp":"2025. május. 06. 19:11","title":"A bundabotrányból visszatérő kínai tehetség a walesiek félvak nagyságát győzte le a sznúkervilág koronájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","shortLead":"A szanaai repülőtéren több gép is kiégett, de lebombáztak egy cementgyárat is az izraeli erők.","id":"20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e96165-4a50-4cdd-b3a6-2f6bae85336b.jpg","index":0,"item":"e463f53f-ce2c-4ff6-9adc-bde548c3e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_izrael-bombazas-szanaa-nemzetkozi-repuloter","timestamp":"2025. május. 06. 16:39","title":"Izrael lebombázta a szanaai nemzetközi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi a gyártási költség. A jótékonysági szervezetek már tonnaszámra kellett, hogy megsemmisítsenek adományokat, annyira sok érkezik be hozzájuk.","shortLead":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi...","id":"20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484.jpg","index":0,"item":"64141f56-6401-4cc6-afa5-1be9e5728b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","timestamp":"2025. május. 06. 15:01","title":"Hatalmasat kaszál több fast fashion cég azon, hogy olyan ruhákat gyárt, amiket senki nem fog megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]