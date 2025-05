Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","shortLead":"A Kung Fury 2-ben a szivart rágcsáló Schwarzenegger „náci seggeket rúgna szét”.","id":"20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a6066c-989c-4ed8-8d0a-570f0b419e09.jpg","index":0,"item":"385a3e7f-7ade-48f2-86e8-8dcff0f24fce","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Arnold-Schwarzenegger-amerikai-elnokkent-Hitlerrel-kardozik-uj-filmjeben","timestamp":"2025. május. 12. 12:35","title":"Arnold Schwarzenegger amerikai elnökként Hitlerrel kardozik az új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Keleti pályaudvarról Temesvárra tartó Béga InterCity ütött el egy embert a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kétpónál. A szerelvény utasai a Békés IC-re tudnak átszállni.","shortLead":"A Keleti pályaudvarról Temesvárra tartó Béga InterCity ütött el egy embert a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kétpónál...","id":"20250511_Halalra-gazolt-a-vonat-egy-embert-Ketponal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"cecd0ada-8d49-43cf-aa72-9da317aa7c49","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Halalra-gazolt-a-vonat-egy-embert-Ketponal","timestamp":"2025. május. 11. 16:59","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Kétpónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és Oroszország között.","shortLead":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és...","id":"20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"798e38a8-3b36-4e3f-bc01-b68e88b6aac7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","timestamp":"2025. május. 12. 21:10","title":"Zelenszkij támogatja, hogy Trump is részt vegyen az isztambuli találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű bestsellere alapján forgatott a francia rendező, Laetitia Colombani. ","shortLead":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű...","id":"20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f.jpg","index":0,"item":"009c2099-b844-469f-acbc-039727883729","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"A rák magánya és a láthatatlan női munka – A hajfonat hősei folyamatos harcban állnak az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő Ukrajna nyugati része ellen, inkább Ukrajna esetleges összeomlására készült. Hegedűs a múlt pénteken kirobbant kémügyről nyilatkozott a német Focus hetilapnak.","shortLead":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő...","id":"20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"ac612307-c1c3-498c-8150-3f292e2c650a","keywords":null,"link":"/360/20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Hegedűs Dániel: „Ez nem egy füstölgő pisztoly”, kétlem, hogy Magyarország be akart vonulni Kárpátaljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","shortLead":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","id":"20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"587d1452-2af0-431e-82ec-d6ffd0f2f403","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","timestamp":"2025. május. 11. 18:19","title":"Melania Trump két hetet sem töltött a Fehér Házban férje beiktatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","id":"20250512_orban-viktor-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"46f9bbbc-a092-4d6d-b34e-8c736e2faadc","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_orban-viktor-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 10:54","title":"Orbán Viktor: „Senki nem akarja kimondani, de ezt a háborút elvesztettük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]