Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","shortLead":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","id":"20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4.jpg","index":0,"item":"fc66c0d1-cf07-4873-a9b2-73ce1a6cf0d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","timestamp":"2025. május. 13. 15:29","title":"Nyolc év börtönt kapott T. Alex, aki Dominikáról irányította a milliárdos magyarországi ingatlancsalásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is, körülbelül 2000-ig a babakocsikban sokkal kisebb gyerekek ültek, mint most. Ezért a jelenség nyomába eredt, Alina Necșulescu bukaresti pszichológussal is beszélgetett erről. Szeretettel külföldről sorozatunk cikke.","shortLead":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is...","id":"20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25.jpg","index":0,"item":"a42641b2-5c86-431d-8d60-43ddac974264","keywords":null,"link":"/360/20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","timestamp":"2025. május. 13. 18:30","title":"Bukarestben egyre idősebb gyerekek ülnek a babakocsikban – egy leendő nagyapa oknyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","shortLead":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","id":"20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e.jpg","index":0,"item":"bb97b6da-d517-48cd-bfd4-159df1d0cc50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","timestamp":"2025. május. 13. 18:03","title":"9000+ drón emelkedett a magasba Abu-Dzabiban, a látvány magáért beszél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","shortLead":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","id":"20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77.jpg","index":0,"item":"33fbd835-332c-4380-9f57-b751a5b125e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","timestamp":"2025. május. 13. 21:18","title":"Legalább százezer forintra büntetné a fideszes képviselő azt, aki élő állattal koldul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","shortLead":"Az Oroszországhoz való viszonya miatt hozták meg ezt a döntést. ","id":"20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0a5945-6ecc-43a1-bb4a-35bceae9c437.jpg","index":0,"item":"f0f29ca8-58aa-4114-8452-2a1174967fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Lengyelorszag-beutazasi-tilalmat-rendel-el-Milorad-Dodik-ellen","timestamp":"2025. május. 13. 21:13","title":"Lengyelország beutazási tilalmat rendel el Milorad Dodik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","shortLead":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","id":"20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0.jpg","index":0,"item":"56c69d63-5608-4e62-b054-69a2a64f75f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","timestamp":"2025. május. 14. 19:56","title":"Fényes nappal akarták elrabolni egy francia kriptomágnás lányát Párizsban, de hamar feladták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]