[{"available":true,"c_guid":"7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak azért lehetett pont ugyanolyan a magyar ipar összteljesítménye, mint egy éve, mert ezúttal kettővel több munkanap volt.","shortLead":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak...","id":"20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79.jpg","index":0,"item":"bbb34bd7-9ebd-47aa-b5e5-3d1f627af782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","timestamp":"2025. május. 14. 09:13","title":"KSH: Az akkugyártás teljesített legrosszabbul az egész magyar iparban, 41 százalékkal zuhant vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","shortLead":"A török fegyveres erők most a kurd gerillák rejtekhelyeinek megsemmisítésére törekednek.","id":"20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15fb6818-e3ca-4bec-9279-52adfb5305c1.jpg","index":0,"item":"9fdc7a5e-8557-405e-8844-b840c2a58475","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_torokorszag-kurdisztani-munkaspart-pkk-hadmuvelet-eszak-irak","timestamp":"2025. május. 15. 13:41","title":"A törökök szerint még nem oszlott fel teljesen a Kurdisztáni Munkáspárt, ezért folytatják a hadműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt rezonálni. A megállapítás a zeneterápiát is hatékonyabbá teheti.","shortLead":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt...","id":"20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121.jpg","index":0,"item":"c62560d4-7ef4-4abb-a46f-00e7eb8492b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","timestamp":"2025. május. 13. 19:03","title":"Szeret zenét hallgatni? Úgy hathat az agyára, ahogy eddig nem gondolta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop a veszélyeit tekintve ezeket az italokat az alkoholhoz és a befóliázni rendelt könyvekhez méri. A nyárra életbe lépő tilalom főleg a koffeinnek megy neki, pedig ebből többet fogyasztanak a fiatalok kávén és üdítőitalokon keresztül.","shortLead":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop...","id":"20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84.jpg","index":0,"item":"562df920-a78f-498a-a596-19a5508de900","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","timestamp":"2025. május. 14. 05:21","title":"Az új kormányrendelet egy kalap alá veszi az energiaitalokat a homoszexualitást népszerűsítő kiadványokkal és az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország stabilizálása jegyében az USA feloldja a szankciókat, és üzletet készít elő. Az öböl-menti országok örülnek, Izrael ellenkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország...","id":"20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d.jpg","index":0,"item":"35f731bf-6792-4155-8ab4-807bff06be69","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","timestamp":"2025. május. 14. 15:27","title":"Trump békül Szíriával, az USA visszavonja a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit kitervelt. ","shortLead":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit...","id":"20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8.jpg","index":0,"item":"7554eb4d-0e92-4543-805c-f861b9818ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","timestamp":"2025. május. 13. 15:59","title":"Emberére akadt a londoni telefontolvaj: az áldozata teperte le és adta át a rendőröknek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]