[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is”.","shortLead":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt...","id":"20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c65eaefd-90a6-4953-8949-0b5a1df2416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","timestamp":"2025. február. 16. 12:49","title":"Nagy Márton minisztériuma beszólt Magyar Péteréknek: Megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti, hogy a párt ugyanúgy következmények nélküli országként akarná működtetni Magyarországot, mint a Fidesz.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti...","id":"20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a.jpg","index":0,"item":"86d3bb88-8e33-40dc-a3b4-4cde9d65ef70","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","timestamp":"2025. február. 16. 11:28","title":"Hadházy keményen kritizálta Ruszin-Szendit és a Tiszát, Magyar Péter nem maradt adós a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","shortLead":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","id":"20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7.jpg","index":0,"item":"6afe8722-2a21-479c-afe8-a4c5d2a47197","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","timestamp":"2025. február. 17. 10:35","title":"Óriásit hasalt a Covid elleni oltásokat gyártó Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","shortLead":"Ez a cím szerepel bizonyos céges dokumentumokban is. ","id":"20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"e5da904a-63af-459e-ae81-0dbc41242651","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_szergej-schneider-mere-tulajdonos-budapesti-lakcim","timestamp":"2025. február. 17. 06:15","title":"Budapesti lakcímet használ Szergej Schneider a Mere rejtélyes tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","shortLead":"Hasonlóan beteríti az erőszakoskodókat a festék, mint a bankautomaták fosztogatásánál. ","id":"20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/489c65b7-bf14-419a-98c5-dbc3db3addd5.jpg","index":0,"item":"93b604f5-f1d7-4905-b714-e7d577b83a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Tesla-kabellopas-tintapatron-vedekeznek-video","timestamp":"2025. február. 17. 09:59","title":"Elege lett a Teslának a töltőkábellopásokból, tintapatronnal védekeznek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba miatt.","shortLead":"A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon 30-60 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, biztosítóberendezési hiba...","id":"20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ce32327-7b51-4fca-aa3f-0f5be1e31566.jpg","index":0,"item":"d3b9b197-4508-4c55-b2c8-ed1e26349e62","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Biztositoberendezesi-hiba-miatt-egy-orat-is-keshetnek-a-vonatok-a-gyori-vonalon","timestamp":"2025. február. 17. 20:35","title":"Biztosítóberendezési hiba miatt egy órát is késhetnek a vonatok a győri vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]