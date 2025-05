Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","shortLead":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik...","id":"20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389.jpg","index":0,"item":"480d0b44-a492-42c5-9c30-c583b43f452a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","timestamp":"2025. május. 18. 18:31","title":"Amire biztos nem gondolna, ha beszédet kell tartania: a színeknek fontos szerep jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","shortLead":"Felhős idő, zápor, egyes megyékben enyhébb, citromsárga figyelmeztetés – így indul a hét időjárása.","id":"20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"7caecdf1-d2e2-44f1-a597-e87a7f267e02","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csapadekos-felhos-idovel-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 19. 07:33","title":"Csapadékos, felhős idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d666dab-f055-4257-8ab0-89d22e4c0e16","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Red Bull pilótája a saját lábán szállt ki a kocsiból.","shortLead":"A Red Bull pilótája a saját lábán szállt ki a kocsiból.","id":"20250517_Sulyos-balesetet-szenvedett-Cunoda-az-imolai-Forma-1-es-futam-idomero-edzesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d666dab-f055-4257-8ab0-89d22e4c0e16.jpg","index":0,"item":"dd8562e2-a3cf-4a01-9c80-2caad755cbbf","keywords":null,"link":"/sport/20250517_Sulyos-balesetet-szenvedett-Cunoda-az-imolai-Forma-1-es-futam-idomero-edzesen","timestamp":"2025. május. 17. 17:09","title":"Csúnya balesetet szenvedett Cunoda az imolai Forma-1-es futam időmérő edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden közösséget tiszteletben tartunk”. ","shortLead":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden...","id":"20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"6556b9f4-20da-43fa-a72c-af6033047aee","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","timestamp":"2025. május. 17. 15:01","title":"A kampányhajrában írt nyílt levelet az erdélyi magyaroknak a magyargyűlőlő Simion ellenfele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már több mint 9 millió román állampolgár szavazott a román elnökválasztáson. Az urnákat 21 órakor zárják.","shortLead":"Már több mint 9 millió román állampolgár szavazott a román elnökválasztáson. Az urnákat 21 órakor zárják.","id":"20250518_roman-elnokvalsztas-reszveteli-adat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/826984b2-d24c-4b57-9040-61ae8d834bb7.jpg","index":0,"item":"a17ae517-1d2a-4792-b17f-9dac4146c233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalsztas-reszveteli-adat","timestamp":"2025. május. 18. 17:04","title":"50 százalék felett a részvétel a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz lényegében egy fideszes trollhadsereg, amely a választásokig hátralévő 11 hónapban vonná irányítása alá a kommentszekciókat a közösségi oldalakon. Menczer Tamás, Szijjártó Péter, Lázár János, Szentkirályi Alexandra és mások után Orbán Viktor lépett színre.","shortLead":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz...","id":"20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"1f64538a-e0f9-437f-9141-bc3322c492a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 21:29","title":"Orbán Viktor: A szív végül legyőzi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság megteremtése kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a tudás és az innováció valóban kibontakozhasson. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság...","id":"20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f.jpg","index":0,"item":"55158688-c98b-437d-a4fb-c23b35e124b6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","timestamp":"2025. május. 18. 19:15","title":"Mindenki tud valamit. De ez csak akkor számít, ha el is meri mondani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]