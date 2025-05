Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még az ország alkotmánya sem jelent számukra semmiféle visszatartó erőt, mégis azt állítják: folyamatosan támadás alatt állnak és védekezniük kell. Legújabban a Harcosok Klubjával: muszáj harcnak nevezni, mert az igazság kiábrándító lenne.","shortLead":"Tizenöt éve kormányoznak kétharmaddal, nincs törvény, amit ne alakíthatnának vagy hághatnának át kedvükre, még...","id":"20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd4cfa6-5ce8-4222-8f20-339849ee9281.jpg","index":0,"item":"52694cb8-8183-49b2-a3bc-631e986645b4","keywords":null,"link":"/360/20250521_Kovacs-Balint-Harcosok-Klubja-Orwell-1984-Vidnyanszky-Attila-Toth-Gabi","timestamp":"2025. május. 21. 15:00","title":"Kovács Bálint: Csapataink a Harcosok Klubjában állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","shortLead":"Mo Chara a Hezbollah zászlaját mutatta fel az egyik londoni fellépésükön.","id":"20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f34f9cb-1367-40e5-89d9-be28ee36efc4.jpg","index":0,"item":"c0001f66-41af-4cb9-b9e1-ce3449746930","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Terrorbuncselekmennyel-vadoltak-meg-a-Kneecap-egyik-tagjat","timestamp":"2025. május. 22. 05:45","title":"Terrorbűncselekménnyel vádolták meg a Kneecap egyik tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is, hogy hogyan látja hazája és Magyarország mostani és jövőbeli viszonyát.","shortLead":"Az orosz invázió óta politikai aktivistaként is működő ukrán világbajnok bokszoló a 24.hu-nak beszélt arról is...","id":"20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c723fd9d-9db8-43de-9271-623069defea0.jpg","index":0,"item":"51855fd8-c772-4927-be62-a2de1ca29473","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Volodimir-Klicsko-Magyarorszag-mindig-a-rossz-oldalra-allt","timestamp":"2025. május. 20. 16:54","title":"Volodimir Klicsko: Magyarország mindig a rossz oldalra állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott","shortLead":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándékrepülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","shortLead":"A szexuális zaklatás miatt börtönbe került egykori sztárproducer azt állítja, hibázott ugyan, de törvényt nem sértett.","id":"20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"3b47d28a-d297-40bc-bfd1-49761c8ed1f2","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harvey-weinstein-interju-artatlansag","timestamp":"2025. május. 20. 10:41","title":"Weinstein Istenre és a családjára esküdözött, hogy ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","shortLead":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","id":"20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"f35e4534-8209-4ac7-8f5f-91170be4b8c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","timestamp":"2025. május. 21. 15:04","title":"Nálunk még nem zuhant meg teljesen a Tesla, de ez is változhat, mert slágergyanús autóval jön a magyar piacra a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]