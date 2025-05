Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","shortLead":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","id":"20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"f35e4534-8209-4ac7-8f5f-91170be4b8c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","timestamp":"2025. május. 21. 15:04","title":"Nálunk még nem zuhant meg teljesen a Tesla, de ez is változhat, mert slágergyanús autóval jön a magyar piacra a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós törvényjavaslat beterjesztői. A tagállamok miniszterei júniusban tárgyalhatnak arról, hogy az EU bizonyos funkciók letiltásával, kötelező életkor-azonosítás és szülői ellenőrzés előírásával álljon bele a digitális gyermekvédelembe.","shortLead":"A digitális felnőttkor bevezetésével védenék az egyre inkább a képernyők előtt élő és szenvedő kiskorúakat egy új uniós...","id":"20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e222362-399d-49c4-9cf9-aa6b92635cc0.jpg","index":0,"item":"205b7f8f-3fba-42a9-bb56-fe6630553031","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Unios-szinten-korlatoznak-a-16-even-aluliak-kozossegi-media-hasznalatat","timestamp":"2025. május. 20. 14:43","title":"Uniós szinten korlátoznák a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d73d3-328e-4a38-b89e-6b2d3f9a4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rino Barillarinak azt fájt a legjobban, hogy a színész sértő megjegyzést tett az olaszokra. ","shortLead":"Rino Barillarinak azt fájt a legjobban, hogy a színész sértő megjegyzést tett az olaszokra. ","id":"20250520_gerard-depardieu-roma-paparazzo-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/749d73d3-328e-4a38-b89e-6b2d3f9a4d7d.jpg","index":0,"item":"0d8f1de1-3598-4a11-ad32-26a664d53a65","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_gerard-depardieu-roma-paparazzo-birosag","timestamp":"2025. május. 20. 16:42","title":"Megütött egy paparazzót, Rómában is bíróság elé állhat Gérard Depardieu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A családi adókedvezménynek köszönhetően a gyerekes munkavállalók keresetének adóterhelése rendkívül alacsony Magyarországon, alig nagyobb, mint Üzbegisztánban vagy Kirgizisztánban. Cserébe a kézhez kapott kereseteket magas kulccsal adóztatja a kormány a fogyasztáson keresztül. Ráadásul a magyar keresetek a szűkebb régiót nézve inkább alacsonynak számítanak.","shortLead":"A családi adókedvezménynek köszönhetően a gyerekes munkavállalók keresetének adóterhelése rendkívül alacsony...","id":"20250521_A-magyar-csaladi-adopolitika-Uzbegisztan-es-Kirgizisztan-szintjen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac11de1-9ca7-4d48-bdc2-08bca7c95ee2.jpg","index":0,"item":"95b80b2d-c21a-4c85-b7b6-f5c347fc8ccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-magyar-csaladi-adopolitika-Uzbegisztan-es-Kirgizisztan-szintjen-van","timestamp":"2025. május. 21. 14:21","title":"Megnézték, tényleg akkora adócsoda zajlik-e Magyarországon, mint mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","shortLead":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","id":"20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"ec744d58-d3ec-40e8-9e51-9114708583a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","timestamp":"2025. május. 21. 10:57","title":"Nem határolódott el az egri önkormányzati bizottság Rák Sándorétól, aki rasszista, tömeggyilkosozó posztot osztott meg Dobrev Kláráráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0837b-ee53-4682-b266-fd9c897b355b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képzést nem egyetemen végezte, hanem egy négyéves tanfolyamon, de a Covid, a négy gyerek nevelése és a saját vállalkozás mellett hosszabb ideig tartott számára a teljesítése.","shortLead":"A képzést nem egyetemen végezte, hanem egy négyéves tanfolyamon, de a Covid, a négy gyerek nevelése és a saját...","id":"20250522_Kim-Kardashian-jogi-diplomat-szerzett-hat-ev-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bed0837b-ee53-4682-b266-fd9c897b355b.jpg","index":0,"item":"16552b87-e3b0-4b67-9e1b-31b82674054d","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Kim-Kardashian-jogi-diplomat-szerzett-hat-ev-utan","timestamp":"2025. május. 22. 09:13","title":"Kim Kardashian jogi diplomát szerzett hat év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hitelintézetek a saját helyzetüket sem látják valami fényesen, a külső és belső gazdasági környezetet pedig még rosszabbnak értékelik.","shortLead":"A hitelintézetek a saját helyzetüket sem látják valami fényesen, a külső és belső gazdasági környezetet pedig még...","id":"20250520_A-bankok-szerint-romlott-a-helyzet-es-meg-romlani-fog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a869519c-f02b-45e5-9a77-da57625c8e3f.jpg","index":0,"item":"e999a41b-0af3-460c-b297-69b17a244f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-bankok-szerint-romlott-a-helyzet-es-meg-romlani-fog","timestamp":"2025. május. 20. 15:39","title":"A bankok szerint romlott a helyzet, és van még lejjebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]