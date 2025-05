Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok emlékeztették az elnököt, hogy a tárgyalások első fordulója már a múlt héten lezajlott Isztambulban.","shortLead":"Az amerikai elnök ezt Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel tartott videókonferencián mondta el, majd azok...","id":"20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"07a4dadd-8f20-4d92-8521-7293c3c6a5be","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_trump-putyin-zelenszkij-europai-vezetok-targyalas-haboru","timestamp":"2025. május. 20. 19:09","title":"Zavart csönd fogadta, amikor Trump bejelentette, hogy Putyin beleegyezett a tárgyalásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","shortLead":"De veszélyben a Kandida, a Késav, az Orda és a Gida is.","id":"20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328c1825-28f1-4ee2-ba78-bc1028bae58d.jpg","index":0,"item":"f98b9c21-0e11-4e68-8586-92dd7d801763","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kosa-lajos-keresztnevek-torvenyjavaslat-oralia-legolasz","timestamp":"2025. május. 21. 07:49","title":"Kósa Lajos hadat üzent a Legolasz és az Orália keresztneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","shortLead":"Ez már a tizedik alkalom a sorban, és ugyan helyszín most más volt, a gyaloglás nem maradt el.","id":"20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/731ba3d5-d76d-40a3-a1c4-379cc514cc3c.jpg","index":0,"item":"b0da6a91-ce5e-4587-8f6a-c41846cca26b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Ezuttal-a-Fovam-teren-tuntet-Hadhazy-Akos---elo-kozvetites","timestamp":"2025. május. 20. 17:55","title":"A Fővám téren tüntetett Hadházy Ákos, majd az emberekkel elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz, ám végül a Margit hídig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898409d5-597a-4baa-a884-d0e0f1627639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hetük volt, hogy megutáltassák magukat egymással.","shortLead":"Két hetük volt, hogy megutáltassák magukat egymással.","id":"20250521_Szornyu-volt-Ryan-Goslinggal-egyuttelni-meselte-Michelle-Williams-a-Kek-valentin-forgatasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898409d5-597a-4baa-a884-d0e0f1627639.jpg","index":0,"item":"44bc72d3-7206-483a-8a2f-cadae74c8dc6","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Szornyu-volt-Ryan-Goslinggal-egyuttelni-meselte-Michelle-Williams-a-Kek-valentin-forgatasarol","timestamp":"2025. május. 21. 10:14","title":"Szörnyű volt Ryan Goslinggal együtt élni – mesélte Michelle Williams a Blue Valentine forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158280eb-b94d-4c34-a368-5473f4f77b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország több százezer köbméter földgázt és sok százezer hordó kőolajat vett a közép-ázsiai államtól.","shortLead":"Magyarország több százezer köbméter földgázt és sok százezer hordó kőolajat vett a közép-ázsiai államtól.","id":"20250520_Orban-Viktor-Ilham-Alijev-azeri-elnok-Karmelita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158280eb-b94d-4c34-a368-5473f4f77b91.jpg","index":0,"item":"75209441-8c33-40b9-b7d2-88dbebe2c441","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Orban-Viktor-Ilham-Alijev-azeri-elnok-Karmelita","timestamp":"2025. május. 20. 13:38","title":"Orbán Viktor a Karmelitában tárgyalt az azeri elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","shortLead":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","id":"20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82.jpg","index":0,"item":"903d1bc6-6631-46c7-b473-75e152b72fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","timestamp":"2025. május. 21. 11:55","title":"A Szepesi család Tiborczhoz köthető cégnek adta el a balatoni ötcsillagos BalaLand Hotel részesedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]