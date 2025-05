A kínai CATL komolyan beszáll a teherautók villamosításába: akkumulátorcsere-állomásokat épít, amelyekkel a járművek 5 perc alatt kaphatnak új, feltöltött akkut. A 2024-es adatok szerint az új teherautók 20,4 százaléka volt már elektromos Kínában, de a töltés lassúsága és a korlátozott hatótáv továbbra is akadály. A CATL erre válaszul egy szabványos, univerzális akkumulátormodellt fejlesztett ki, amelyet bármely kínai gyártó beépíthet, ezzel gyorsabbá és egyszerűbbé téve az energia-utánpótlást.

A cseremegoldás egyébként hasonló a kínai Nio állomásain használt rendszerhez, ahol az autók behajthatnak, és az akkumulátorukat maximum 5 percen belül automatikusan kicserélik, 90 százalékos töltöttséggel.

A kamionoknál is a rendszer célja, hogy a hosszabb utak során ne kelljen órákat tölteni töltőknél. Az új akkuk akár 1 MW teljesítményű töltést is támogatnak, és idővel nagyobb kapacitású változatok is elérhetők lesznek – így ugyanaz a teherautó akár 600 helyett 900 km-t is megtehet egy akkucserével. A csereállomásokat úgy alakítják ki, hogy a járművek előre behajtsanak, majd tolatva távozzanak, ezzel megspórolva a pótkocsi lekapcsolását, ami máshol gyakran szükséges.

2025 végéig 300 ilyen csereállomás épül meg Kína 13 legfontosabb régiójában, de a hosszú távú cél, hogy 2030-ra több ezer állomás fedje le az ország 150 000 kilométernyi autópálya- és főúthálózatát, vidéki területekkel együtt. Egy-egy csomópont akár napi 700 000 kWh akkumulátorcserét is képes lesz kiszolgálni.

A CATL úgy véli, hogy az elektromos kamionipar robbanásszerű növekedést fog mutatni a következő három évben. Robin Zeng, a CATL elnök-vezérigazgatója szerint a villamosított teherautók globális elterjedése 50 százalék lesz, amit egyrészt a nulla kibocsátású megoldások iránti növekvő igény, másrészt a logisztikai műveletek költségeinek csökkentésére irányuló folyamatos igény miatt.