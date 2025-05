Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még az állampárt kézi vezérlése sem tudta elnémítani a demokratikus ellenzéket, amely komoly kockázatokat is vállalva, de megtalálta a módját, hogyan szóljon a nyilvánossághoz.","shortLead":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még...","id":"20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657.jpg","index":0,"item":"1fb28151-efe2-40cf-9372-b6174ba50e45","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","timestamp":"2025. május. 22. 18:04","title":"„Soha nem vitték el a nyolc szerkesztőt együtt” – mit tanulhatott Orbán abból, ahogy Kádárék bántak a szabad sajtóval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72ca92e-074d-4760-b346-73969176145b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak a tízezer lakosnál kisebb településeknek.","shortLead":"De csak a tízezer lakosnál kisebb településeknek.","id":"20250521_onkormanyzati-koztisztviselok-beremeles-kormanyhatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72ca92e-074d-4760-b346-73969176145b.jpg","index":0,"item":"a34b928f-5ce7-4c74-9696-3b41244f1e63","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_onkormanyzati-koztisztviselok-beremeles-kormanyhatarozat","timestamp":"2025. május. 21. 21:12","title":"Pénzt ad a kormány az önkormányzati köztisztviselők béremelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark építésének kezdetét.","shortLead":"Az amerikai elnök fia a vietnámi miniszterelnökkel együtt ünnepelte egy másfél milliárd dolláros luxuslakópark...","id":"20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33263e4d-ae7a-4c36-9ce0-17dad77f9eae.jpg","index":0,"item":"32e73eb9-9dc2-41c7-81f0-e592b376a8c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_Trump-csaladi-ingatlanprojektjet-tamogatja-Vietnam-mikozben-a-vamokrol-targyalnak-az-Egyesult-Allamokkal","timestamp":"2025. május. 21. 19:27","title":"Trump családi ingatlanprojektjét támogatja Vietnám, miközben a vámokról tárgyalnak az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de a Fidesz még régebben tudhatott róla, hiszen évekkel ezelőtt közös biznisze volt a NER gazdasági elitjével. Közös thaimasszázs-cégük nyert el a Covid-járvány idején milliárdos állami megbízást, azóta pedig felszívódott.","shortLead":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de...","id":"20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"5dd96481-ec66-445f-9078-32a7cc758f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:26","title":"A Fidesz által leleplezett kémgyanús ukrán Holló István nemrég még a Fidesz gazdasági elitjével üzletelt, milliárdos állami megbízáshoz jutva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell az Apple-nek jutalékot fizetnie.","shortLead":"A Microsoft addig nem akarja kiadni az iPhone-os Xbox alkalmazásboltot, amíg véglegessé nem válik, hogy nem kell...","id":"20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b369db11-a169-4e05-b505-00669c432942.jpg","index":0,"item":"6f4f86c3-f259-460d-9613-6a013319fb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_apple-app-store-microsoft-xbox-alkalmazasbolt-jutalekfizetes-elofizetes","timestamp":"2025. május. 22. 11:03","title":"Az Xbox-használók isszák meg a levét a Microsoft szerint az Apple trükközésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","shortLead":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","id":"20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"26e136b7-94b5-456c-bd2e-d6045b2d5e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 11:24","title":"Megkérdezték Varga Mihályt, Matolcsy György embereit rúgja-e ki az MNB-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","shortLead":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","id":"20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b.jpg","index":0,"item":"d9f70519-5106-41a7-872c-3064b52e7861","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","timestamp":"2025. május. 23. 17:35","title":"Élőszereplős mozifilm készül az Elden Ringből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]