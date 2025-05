Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját játékát játszva, a tapasztalatszerzést előtérbe helyezve érte el a példa nélküli eredményt.","shortLead":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját...","id":"20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c.jpg","index":0,"item":"ae27c93b-728a-412f-8b70-8d31c31be6d4","keywords":null,"link":"/sport/20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","timestamp":"2025. május. 23. 11:27","title":"„Tökös volt a társaság” – a hokiválogatott történelmi bennmaradásának nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást adott egy átfogó újjáépítési programra is dél-oroszországi megyékben.","shortLead":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást...","id":"20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f823028b-9774-4b65-9265-414759bffd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","timestamp":"2025. május. 23. 05:21","title":"Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz-ukrán határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","id":"20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c.jpg","index":0,"item":"b9306ea6-a1ca-46f2-a604-6ee9acb9b444","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","timestamp":"2025. május. 22. 07:05","title":"Lelőtték az izraeli nagykövetség két alkalmazottját Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban, Závecz Tibor szerint pedig ráfér a magyar vállalkozókra, hogy a külföldi vállalatok felrázzák a gazdasági környezetet. ","shortLead":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556.jpg","index":0,"item":"a5c133e7-5ace-43bc-825c-4a2b8ef8ca4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","timestamp":"2025. május. 22. 17:35","title":"Pogátsa Zoltán: Az, hogy a BYD idehozza a központját, elképesztően fontos és jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983162da-6f8f-4851-b5d1-4bf1c08b3a68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb videó mutatja be a Tesla Optimus nevű humanoid robotjának képességeit. A cirkuszi vagy ipari mutatványok helyett ezúttal a hétköznapi felhasználáson van a hangsúly.","shortLead":"Újabb videó mutatja be a Tesla Optimus nevű humanoid robotjának képességeit. A cirkuszi vagy ipari mutatványok helyett...","id":"20250522_tesla-optimus-humanoid-robot-hazimunka-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983162da-6f8f-4851-b5d1-4bf1c08b3a68.jpg","index":0,"item":"1a52f774-28d2-4125-ab52-d1107089794c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_tesla-optimus-humanoid-robot-hazimunka-video","timestamp":"2025. május. 22. 14:03","title":"Jó, de mi értelme van otthon egy robotnak? Kiviszi a szemetet, porszívózik, főz – videón, mi mindenre képes a Tesla Optimus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]