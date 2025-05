Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél a mesterséges intelligenciát, ami – tanáraik szerint – egyfajta csalás. De mi van akkor, ha éppen a tanár az, aki nem boldogul a MI nélkül?","shortLead":"Sokat tud, kéznél van, kényelmes, így nem csoda, ha gyakran használják a diákok házi feladataik készítésénél...","id":"20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"c8d2c16f-f06d-41ce-868e-260475b589c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_tandij-visszaterites-boston-tanar-mesterseges-intelligencia-chatgpt","timestamp":"2025. május. 23. 08:03","title":"Visszakövetelte a tandíjat egy diák, miután kiderült, hogy a tanár ChatGPT-t használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet láttunk a sokáig fogva tartott iráni rendezőtől és megnéztük az 1920-as évek Brokeback Mountainjét is Paul Mescal és Josh O’Connor főszereplésével. Itt a helyszíni podcast tudósításunk utolsó előtti része.","shortLead":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet...","id":"20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb.jpg","index":0,"item":"db368715-8f15-452b-8951-6fa1e43f2993","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","timestamp":"2025. május. 22. 18:45","title":"Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer Halle Berryvel mozizunk együtt Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","id":"20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04.jpg","index":0,"item":"e4fbce83-ec8d-47e9-b0e7-d2bd3062ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","timestamp":"2025. május. 22. 17:39","title":"Orbán Viktor: Átlépte a leadott voksok száma az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b828de9-c80d-4839-8f15-9faf5d37379d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon értesült-e róla, hogy Orbán Viktor feltámasztotta a klubot?","shortLead":"Vajon értesült-e róla, hogy Orbán Viktor feltámasztotta a klubot?","id":"20250524_Brad-Pitt-Harcosok-klubja-frizura-haj-szemuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b828de9-c80d-4839-8f15-9faf5d37379d.jpg","index":0,"item":"35179c1d-f4b0-4bbc-9b78-fc372e387567","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Brad-Pitt-Harcosok-klubja-frizura-haj-szemuveg","timestamp":"2025. május. 24. 11:29","title":"Hajmeresztő időzítés: Brad Pittet harcosok klubjás frizurával és szemüveggel látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt, aki a vidéki prókátor furfangjával kovácsolt koalíciót.","shortLead":"Egyelőre inkább az alkata és a kopaszsága miatt nevezik osztrák Churchillnek Christian Stocker új osztrák kancellárt...","id":"20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4367960-70ad-4b37-b0f1-eccb7b67cd69.jpg","index":0,"item":"72b39891-1527-4c92-9982-c35f2c3cbc62","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-kontur-christian-stocker-osztrak-kancellar","timestamp":"2025. május. 24. 13:00","title":"Vespával jár és szaxofonozik a kisvárosból érkezett osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári bevezetése után azonnal rákaptak az ügyfelek az újfajta megoldásra. ","shortLead":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári...","id":"20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"4c6c8470-b9ad-4b5a-8158-5340f89d9587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 22:03","title":"Egyszerűen berobbant Magyarországon a megoldás, amivel nem kell bankkártya a készpénzfelvételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","shortLead":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","id":"20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"8db66573-ec57-4dce-94c8-57676625d4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","timestamp":"2025. május. 22. 20:24","title":"Lakóházakra zuhant egy kisrepülő San Diegóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]