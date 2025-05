Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","shortLead":"Mégis el lehet venni a vagyonkezelő közalapítványokba kiszervezett egykori állami vagyont?","id":"20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a87586-045f-4f1d-b758-47bfd1103d9c.jpg","index":0,"item":"90c9a2a2-629f-4882-a028-b20623c9e133","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kozerdeku-alapitvanyokkal-trukkozhet-a-kormany-a-ZalaZone-lehet-a-minta","timestamp":"2025. május. 27. 08:35","title":"Közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal trükközhet a kormány, a ZalaZone lehet a minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda. A Harcosok Klubjának kiadott jelszóval – „Gyűlöljük egymást, gyerekek!” – úgy tűnik, átszakadt egy gát, és olyanok is kiállnak a Párt új gyűlöletprogramja ellen a korábban a TV2-n zsűriző Carameltől a Halott Pénzig, akik eddig nem tették, vagy újra felszólalnak, ahogy Kiss Tibi. Vélemény.","shortLead":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda...","id":"20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e.jpg","index":0,"item":"d93841f9-c2a1-4103-9410-06550f83af4e","keywords":null,"link":"/360/20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","timestamp":"2025. május. 27. 14:30","title":"Kovács Bálint: Caramel és Kiss Tibi kiállása megmutatta, hogy nevet kapott a Nagy Testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","shortLead":"A külügyminiszter hangsúlyozta a zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.","id":"20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664994c5-40f5-44d6-902c-c2ca8212170a.jpg","index":0,"item":"21f249f1-e386-40ba-ac36-c6935caaed5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szijjarto-izrael-migracio-antiszemitizmus-buntetes","timestamp":"2025. május. 28. 14:31","title":"Szijjártó Izraelben: Napi egymillió euró az ára annak, hogy nincsenek migránsok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron-házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","shortLead":"Az orosz külügyminiszter jelentette be a hírt, amit egyelőre az USA még nem erősített meg. ","id":"20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"17f8ba9d-3405-4077-8352-fc773c507311","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Putyin-es-Trump-fogolycsererol-allapodott-meg","timestamp":"2025. május. 27. 14:12","title":"Újabb fogolycseréről állapodhatott meg Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95771f11-3a14-4759-9d29-788aac47d4c7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok esetben nem lehet segítség nélkül múltbéli traumákkal szembesülni vagy feldolgozni őket, és nem is szabad. De amikor van rá esély, hogy egyedül is fejlődhetünk, hogyan lépjünk rá az önismeret ágas-bogas útjára? Hogyan igazodjunk el felbukkanó érzéseink között? És hogyan növeljük magunkban az önegyüttérzést? Erre világított rá a neves szakpszichológus legutóbbi szalonestjén.","shortLead":"Sok esetben nem lehet segítség nélkül múltbéli traumákkal szembesülni vagy feldolgozni őket, és nem is szabad. De...","id":"20250525_L-Stipkovits-Erika-Nem-csak-erteni-gyakorolni-is-kell-az-onismeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95771f11-3a14-4759-9d29-788aac47d4c7.jpg","index":0,"item":"c5a517aa-d885-4fc0-8879-624b73895ee8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250525_L-Stipkovits-Erika-Nem-csak-erteni-gyakorolni-is-kell-az-onismeretet","timestamp":"2025. május. 26. 18:43","title":"L. Stipkovits Erika: Nem csak érteni, gyakorolni is kell az önismeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]