[{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett EP-képviselők 44 napot kaptak vagyonnyilatkozatuk leadására.","shortLead":"Az érintett EP-képviselők 44 napot kaptak vagyonnyilatkozatuk leadására.","id":"20250528_lex-magyar-peter-tisza-part-nemzeti-valasztasi-bizottsag-ep-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"1b74511e-0e9c-4880-a0ba-08c512c1f192","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_lex-magyar-peter-tisza-part-nemzeti-valasztasi-bizottsag-ep-kepviselok","timestamp":"2025. május. 28. 14:07","title":"Hatályba lépett a „lex Magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d","c_author":"Somfai Dávid","category":"sport","description":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott. Úszóverseny még sosem hangzott ennyire magával ragadónak.","shortLead":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott...","id":"20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d.jpg","index":0,"item":"0a13f66b-17b9-402c-a266-10837b89b09f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","timestamp":"2025. május. 29. 16:43","title":"Ilyen élményszerűen még senki nem mesélte el egy verseny izgalmait, mint a nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Májustól mesterséges intelligencia, a Magenta AI generálja a válaszokat az ügyfelek kérdéseire és kéréseire a Telekom-alkalmazásban.","shortLead":"Májustól mesterséges intelligencia, a Magenta AI generálja a válaszokat az ügyfelek kérdéseire és kéréseire...","id":"20250529_telekom-alkalmazas-magenta-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f.jpg","index":0,"item":"b2bd5d56-d0e8-43e1-93dd-25ae73fb765a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_telekom-alkalmazas-magenta-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 29. 09:44","title":"Minden Telekom-ügyfél kap ingyen egy ügyes újdonságot, csak meg kell hozzá nyitni az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek életét csak a szakszerű orvosi segítség mentette meg.","shortLead":"A gyermek életét csak a szakszerű orvosi segítség mentette meg.","id":"20250529_Eletveszelyesen-bantalmazta-kisfiat-az-anya-mert-nem-hagyta-abba-a-sirast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b.jpg","index":0,"item":"e2132cf2-b6fd-4492-b9ca-8130c6849337","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Eletveszelyesen-bantalmazta-kisfiat-az-anya-mert-nem-hagyta-abba-a-sirast","timestamp":"2025. május. 29. 08:38","title":"Életveszélyesen bántalmazta kisfiát az anya, mert nem hagyta abba a sírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára szakmailag és politikailag megfelelő volt.","shortLead":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára...","id":"20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b.jpg","index":0,"item":"89a98a80-9f82-4306-959a-fcced5dd3d60","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","timestamp":"2025. május. 29. 10:08","title":"Karácsony is javaslatot tett az ellehetetlenítési törvény elítélésére, ezt már sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal, hogy az Instagram kiadott egy frissítést, ami javít egy, az akkumulátort komolyan érintő hibát.","shortLead":"Kissé szokatlan bejelentés érkezett szerdán a Google-től: a cég azt közölte az Android-felhasználókkal...","id":"20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9.jpg","index":0,"item":"d9ce4c8a-e945-406f-8445-9e9b7f837f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-android-kozlemeny-instagram-alkalmazas-frissitese-akkumulator-problemak-javitas","timestamp":"2025. május. 29. 13:03","title":"Ezért merülhet nagyon a telefonja mostanában – és így oldhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","shortLead":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","id":"20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f.jpg","index":0,"item":"898e9768-4a70-4889-b334-964bccc1ce9e","keywords":null,"link":"/sport/20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","timestamp":"2025. május. 29. 06:07","title":"Hátrányból fordítva győzött a Chelsea a Konferencia-liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]