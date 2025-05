Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogyan teremthető kedv és bizalom a mesterséges intelligencia használatához? Ez a legnagyobb kérdés a korban, amikor a kiberbűnözők már aktívan kihasználják a technológia újabb és újabb lehetőségeit, a védekezés eredményessége pedig nagyrészt azon múlik, hogy a vállalatok döntéshozói mellett a munkatársak is higgyenek benne: MI nélkül nem lehet védekezni az MI fenyegetései ellen.","shortLead":"Hogyan teremthető kedv és bizalom a mesterséges intelligencia használatához? Ez a legnagyobb kérdés a korban, amikor...","id":"20250530_ai-act-mesterseges-intelligencia-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"c2288dae-c62e-485f-8f44-c0e90ac3c76f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_ai-act-mesterseges-intelligencia-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. május. 30. 10:33","title":"Most végre a saját eszközükkel lehet keresztbe tenni a bűnözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","shortLead":"Jóváírást akarnak az odaát gyártott autóik után. ","id":"20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"f3c81f14-647c-4a07-b5c6-bfe5470ab3ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Vamkedvezmenyeket-akar-az-amerikaiaktol-a-harom-nagy-nemet-premium-marka","timestamp":"2025. május. 29. 08:36","title":"BMW, Mercedes, VW: külön vámmegállapodásért lobbiznak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább mentális, mint fizikai jellegűek.","shortLead":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább...","id":"20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df.jpg","index":0,"item":"56b62440-27a0-4683-b4b0-718fecbf9fbe","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","timestamp":"2025. május. 29. 06:01","title":"A változókor előszele – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni már 40 év alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most az egykori Kepes Központ épületének elárverezéséből szereznének legalább egymilliárdot.","shortLead":"Négymilliárd forinttal több pénzre van Eger önkormányzatának szüksége, mint amennyi bevételhez hozzájut, most...","id":"20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"2a938cfc-ff1c-4b43-9456-d98a58409c81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_eger-koltsegvetes-arverezes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 29. 07:58","title":"Kritikussá vált Eger költségvetése, az önkormányzati vagyon elárverezéséből szereznének pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter a Telexnek adott interjúban üzent a Karmelitába: 318 nap van hátra a választásig. Úgy látja, „a hatalom fél és retteg”, és azt is megmagyarázta, miért nem áll bele az ellehetetlenítési törvény elleni tiltakozásba. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter...","id":"20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"16f3f73b-d277-4e88-a7f7-168c26f7222f","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 11:23","title":"Magyar Péter: Ha engem bilincsben elvisznek, úgy járok el, mint Kossuth Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is pozitív lett. A csökkenés 2024 végéhez képest viszont jóval nagyobb.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesett a szolgáltatásaink külkereskedelme az első negyedévben, de a mérleg így is...","id":"20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6053e17e-07ce-4cf8-b416-4ec6dddfc469.jpg","index":0,"item":"b8231c85-acac-49e2-a299-edad814f3323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szolgaltatasok-kulkereskedelme-export-import-KSH-elso-negyedev","timestamp":"2025. május. 30. 08:31","title":"Nagyon megrogyott a szállítási és az üzleti szolgáltatásaink exportja, csak a turizmus kozmetikázott valamit az összképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53f90e5-aa8b-46af-a8d9-d8625fb5062b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Vági Bence társulatának Walk My World című előadása ősztől látható a Millenárison. A próba során húsz métert repülő artistákat és hajukon lógó művészeket is láttunk.","shortLead":"Vági Bence társulatának Walk My World című előadása ősztől látható a Millenárison. A próba során húsz métert repülő...","id":"20250530_Beneztunk-a-Recirquel-uj-produkciojanak-kulisszai-mogefotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53f90e5-aa8b-46af-a8d9-d8625fb5062b.jpg","index":0,"item":"e9cbaca6-aec0-4085-a3db-05072a6ba3db","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_Beneztunk-a-Recirquel-uj-produkciojanak-kulisszai-mogefotok","timestamp":"2025. május. 30. 11:33","title":"Benéztünk a Recirquel új produkciójának kulisszái mögé – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","shortLead":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","id":"20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2.jpg","index":0,"item":"6e6bb4ff-3736-4bf2-813c-6466aced535c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","timestamp":"2025. május. 29. 08:37","title":"Soha nem született annyira kevés magyar gyerek, mint idén áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]