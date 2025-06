Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","shortLead":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","id":"20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6.jpg","index":0,"item":"ffc2c22b-9f6a-48fe-9c62-9a1bd04eb9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","timestamp":"2025. június. 03. 06:41","title":"Elgurultak a Ford gyógyszerei, őrült szörnyeteg bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges a Fideszhez.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges...","id":"20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2.jpg","index":0,"item":"eb70b407-b786-4e3c-870a-334e4eb3fba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","timestamp":"2025. június. 02. 10:12","title":"Cser-Palkovics András szerint nem Magyar Péter az ellenfelük, hanem egy társadalmi közhangulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","shortLead":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","id":"20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45.jpg","index":0,"item":"c7b2ffb6-1679-458c-88b5-a20c878fb290","keywords":null,"link":"/elet/20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","timestamp":"2025. június. 03. 11:27","title":"Újabb kutatás kezdődött a 18 éve eltűnt Madeleine McCann után Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ilyen a béke.","shortLead":"Ilyen a béke.","id":"20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4adc99-832d-4b5d-9edf-25e7355fa938.jpg","index":0,"item":"19dcfac0-dd15-4fa6-8a8f-a89f7cc13a07","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_orban-viktor-vedelmi-tanacs-ules-oroszorszag-ukrajna-haboru-donald-trump-eu-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:18","title":"Orbán Viktor: Befelé megyünk a háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan feladatokat végez el, ami eddig az ember munkája volt. ","shortLead":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan...","id":"20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92.jpg","index":0,"item":"2bb645a7-8a7c-4c64-bf4b-6976dd07f249","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","timestamp":"2025. június. 03. 18:03","title":"Porszívózik, WC-t takarít, pakol: itt új kínai robot, ami elveheti az ember munkáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf személyes története, levelei és művei nyomán.","shortLead":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf...","id":"20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a.jpg","index":0,"item":"b77dd827-9cab-4627-8f8d-68ca419e3ff3","keywords":null,"link":"/360/20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","timestamp":"2025. június. 02. 18:30","title":"„Nőügyekkel nem foglalkozó” politikusokról is szól a Katona József Színház Virginia Woolf-adaptációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”, amelyek jól hangzanak ugyan, de csodát azért nem érdemes várni tőlük: könnyű belebukni, és még többet visszahízni, mint ahány kilóval eleve belevágtunk. Min múlik, hogy ki adja fel idejekorán az életmódváltást, és viszi sikerre? Mi kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a heti egykilós fogyást, és közben izmosodjunk is? Miért jóval kisebb a napi húszezer lépés hatékonysága, mint amekkorát tulajdonítunk neki? Személyi edzőt kérdeztünk.","shortLead":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”...","id":"20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235.jpg","index":0,"item":"23755a1e-43f8-423c-8271-19d072da34b6","keywords":null,"link":"/360/20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Tényleg van értelme a nyári formára gyúrni? És hogyan csináljuk, hogy jó is legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]