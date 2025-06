Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt, így nem lehetett ott szombaton a müncheni döntőben, de lélekben mindig apjával marad. A spanyol edző története, aki soha nincs egyedül.","shortLead":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt...","id":"20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5.jpg","index":0,"item":"64bd703f-8948-411a-946e-d44c92eb3f28","keywords":null,"link":"/sport/20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 13:00","title":"A legnagyobb tragédiából merített erőt élete sikeréhez Luis Enrique","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf személyes története, levelei és művei nyomán.","shortLead":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf...","id":"20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a.jpg","index":0,"item":"b77dd827-9cab-4627-8f8d-68ca419e3ff3","keywords":null,"link":"/360/20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","timestamp":"2025. június. 02. 18:30","title":"„Nőügyekkel nem foglalkozó” politikusokról is szól a Katona József Színház Virginia Woolf-adaptációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","shortLead":"Nem lesz milliárdos a nyertes.","id":"20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"d7c1f98b-0c1d-4c90-be3f-067c7bd15fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Volt-telitalalatos-a-hatos-lotton-ime-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. június. 01. 16:43","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra, hogy bármit is megtiltsanak.","shortLead":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra...","id":"20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"313f1a70-7df3-44f6-944c-49feb63d421b","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","timestamp":"2025. június. 02. 14:14","title":"A környezetvédőket és a hódokat okolja a parajdi sóbánya katasztrófájáért a román gazdasági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait járványhelyzettel nem összefüggő célból, és köteles nyilvánosságra hozni az ítéletet a vakcinainfo.gov.hu oldalon.","shortLead":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait...","id":"20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"50376628-ffc5-4596-b95a-f2724df2a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"A bíróság szerint Rogánék jogellenesen kezelték az oltásra regisztráltak személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","shortLead":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","id":"20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"d3a9a514-2262-4c44-8e88-06a75cd7a14b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","timestamp":"2025. június. 02. 10:04","title":"Májusban felébredt a lakáspiac, de Budapest kómában fekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]