Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga az állam rendszerszintű politikai foglyul ejtése. Ebben a rendszerben sok formális intézményt szándékosan egy konkrét cél elérése érdekében hoztak létre: hogy hatalmas mennyiségekben szivattyúzhassanak ki közforrásokat Orbán szűk köre számára. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga...","id":"20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"7109be55-bf3c-49fd-8bf6-6ef4a85c0433","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","timestamp":"2025. június. 01. 19:15","title":"A korrupció szociológiája: Így működik a foglyul ejtett magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott határ politikájának” eredményeként tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott...","id":"20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3.jpg","index":0,"item":"949f60d9-4de5-4309-b1b8-15de0e27769c","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 05:44","title":"Trump megtalálta a felelőst a coloradói antiszemita támadásért: a Biden-kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jobboldali populista jelölt győzelme rossz ómen Lengyelország jövője számára, a jelenlegi kormány intézkedéseit továbbra is blokkolhatja az államfő. ","shortLead":"A jobboldali populista jelölt győzelme rossz ómen Lengyelország jövője számára, a jelenlegi kormány intézkedéseit...","id":"20250602_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"de0d4567-e590-452a-9395-620776607b29","keywords":null,"link":"/360/20250602_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","timestamp":"2025. június. 02. 15:57","title":"Széthúzás, káosz, rombolás – csúnya jövőt jósol a lengyeleknek a nyugati sajtó az elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait járványhelyzettel nem összefüggő célból, és köteles nyilvánosságra hozni az ítéletet a vakcinainfo.gov.hu oldalon.","shortLead":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait...","id":"20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"50376628-ffc5-4596-b95a-f2724df2a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"A bíróság szerint Rogánék jogellenesen kezelték az oltásra regisztráltak személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá – mondja Dezsény Zoltán mezőgazdász, aki kaliforniai mesterdiplomával Nógrád megyében, a 400 lakosú Terényben visz egy Magyarországon nemigen ismert különleges gazdaságot. HVG-portré.","shortLead":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá –...","id":"20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92.jpg","index":0,"item":"15e0d623-b5f6-471d-b6f9-cf13312f55b2","keywords":null,"link":"/360/20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. június. 01. 10:30","title":"„Aki megtanulja a cukkinit sokféleképpen elkészíteni, az hosszú távon is elégedett” – így él egy hazai zöldségközösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","shortLead":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","id":"20250601_pride-cegek-szponzorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c.jpg","index":0,"item":"74d777ad-a063-415f-ac3c-373e2897f09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_pride-cegek-szponzorok","timestamp":"2025. június. 01. 16:09","title":"Sorra hátrálnak ki az amerikai cégek a Pride mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]