Új lendületet kapott a használtautó-import Magyarországon: 2025 első öt hónapjában 13,8 százalékkal több – összesen 51 532 – használt személyautót hoztak be külföldről, mint tavaly ilyenkor – közölte a JóAutók.hu hirdetési oldal.

A májusi 10 527 darabos havi regisztrációval a forgalom visszatért a tízezres lélektani határ fölé, amire 2022 eleje óta nem volt példa. A háttérben nemcsak a stabil euróárfolyam, hanem a felszabaduló állampapír-megtakarítások és a külföldi piacok bőségesebb kínálata is húzóerőt jelentett.

A legnépszerűbb márkák listáját továbbra is a Volkswagen vezeti (12,6%), őt követi az Opel (8,9%) és a Ford (8,6%), de a Toyota is előrelépett az ötödik helyre.

Hiába a dinamikus növekedés, az import csak kis szeletét teszi ki a hazai használtautó-piacnak. A JóAutók.hu becslése szerint a belföldi átírások száma idén elérhette a 390 ezer darabot, ami legalább hétszerese az importnak, és 3-4 százalékkal múlja felül a tavalyi forgalmat. Az újautó-eladások is enyhe növekedést mutatnak: május végéig 5,7 százalékos bővülés látszik, de két számjegyű felfutásra csak egy kedvezőbb gazdasági környezet hozhat majd esélyt. Az irány tehát világos: a használt autó továbbra is a magyar vásárlók kedvence, főleg, ha külföldről kedvező áron be lehet szerezni.