Görögországban a közlekedési szabályok szigorítása mellett döntött az athéni parlament, miután az elmúlt években a szabályszegések és a fegyelmezetlenség súlyos balesetekhez és halálesetekhez vezettek.

A tervek szerint például már az első alkalommal 350 eurós bírság és egyhónapos jogosítványbevonás jár annak, akit mobilozás közben kapnak a volánnál – visszaesők pedig akár 2000 eurós bírsággal és egyéves eltiltással is számolhatnak. Hasonló szankciók vonatkoznak a bukósisak nélküli motorosokra is, mivel a halálos balesetek 38 százalékának motoros áldozata van – ez kétszerese az uniós átlagnak.

A városi sebességhatárokat is újraszabják: belső utakra 30, főutakra 50 km/órás korlátozás jön, míg az autópályákon 140 km/óráig lehet gyorsítani. A legsúlyosabb gyorshajtás akár 8000 eurós bírságot és négyéves jogosítványmegvonást is jelenthet.

Különösen szigorúan büntetik majd az illegális autóversenyeket, illetve a közúti agressziót: ezekért már első alkalommal is 2000 euró és egyéves eltiltás jár, harmadik esetben pedig akár 8000 eurós bírság és négyéves tiltás is kiszabható.

Emellett továbbra is tilos a dohányzás autóban 12 év alatti gyermek jelenlétében, az ittas vezetés pedig akár 10 évre is elveheti a jogosítványt. A hatóságok figyelme a lakókocsis turistákra is kiterjed: 24 óránál hosszabb szabálytalan parkolás akár 300 euróba is kerülhet, súlyosabb esetben pedig 3000 eurós bírságot és három hónapos elzárást is vonhat maga után.

A görög autóklubok ezért minden turistának átfogó biztosítást javasolnak, mivel a helyi járművek közül félmillió még mindig biztosítás nélkül közlekedik.