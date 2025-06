Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","shortLead":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","id":"20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf.jpg","index":0,"item":"cffd51e5-9532-479d-9a66-9b7741313239","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","timestamp":"2025. június. 04. 14:04","title":"Ismét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő a holokauszttagadó volt iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","shortLead":"Az énekes-színész abban hisz, hogy a művészetnek nincs oldala.","id":"20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5179036a-6b7e-476c-98cd-bf56768fcdc9.jpg","index":0,"item":"e6c4fd82-e698-4cf9-b56b-9dc82028a89b","keywords":null,"link":"/elet/20250605_Bereczki-Egy-rogtonitelo-birosag-var-mindenkire-aki-kozeleti-dolgokban-megszolal","timestamp":"2025. június. 05. 08:41","title":"Bereczki: „Egy rögtönítélő bíróság vár mindenkire, aki közéleti dolgokban megszólal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt, Szentendre vezetője pedig arról beszélt, hogy a városban sokakban megütközést váltott ki a kormányszóvivő kijelentése.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere abban reménykedik, hogy Vitályos Eszter csak rosszul fogalmazott. Fülöp Zsolt...","id":"20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e5f8a9c-eaf3-46de-be0a-6e18620d7c67.jpg","index":0,"item":"74c6b915-c698-4bd4-87df-de51bb5289ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_cser-palkovics-picsogas-siras-vitalyos-kormanyszovivo-bocsanatkeres","timestamp":"2025. június. 05. 19:41","title":"Cser-Palkovics a picsogást és sírást emlegető Vitályosnak üzent: Várom kormányszóvivő asszony bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2503495b-e27e-4440-91fc-dee6aaa668a3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 625 lóerős legújabb M-es divatterepjárók igen magas felszereltséggel csábítanak vásárlásra.","shortLead":"A 625 lóerős legújabb M-es divatterepjárók igen magas felszereltséggel csábítanak vásárlásra.","id":"20250606_full-extras-v8-biturbo-uj-bmw-x5-es-x6-m-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2503495b-e27e-4440-91fc-dee6aaa668a3.jpg","index":0,"item":"941444eb-544d-4118-99ed-b0af0d2f8514","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_full-extras-v8-biturbo-uj-bmw-x5-es-x6-m-erkezett","timestamp":"2025. június. 06. 06:41","title":"Full extrás V8 biturbó új BMW X5 és X6 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi ténylegesen az övé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az emberek kíváncsiak arra, a Mészáros nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi...","id":"20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e10b8e9d-a1a3-48ae-b115-5e671d19db0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_magyar-peter-meszaros-lorinc-teves-beszelgetes-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 21:33","title":"Magyar Péter ismét írt Mészáros Lőrincnek és tévés beszélgetésre hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56dc517-d5d0-41fb-8abc-3196f90ae17e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig Harvey Milk a koreai háború idején tengerészként szolgált.","shortLead":"Pedig Harvey Milk a koreai háború idején tengerészként szolgált.","id":"20250604_Trump-USA-vedelmi-miniszter-melegjogi-aktivista-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f56dc517-d5d0-41fb-8abc-3196f90ae17e.jpg","index":0,"item":"d9491764-4d8f-4286-8222-8ceb29175acd","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Trump-USA-vedelmi-miniszter-melegjogi-aktivista-hajo","timestamp":"2025. június. 04. 11:28","title":"Trump hadügyminisztere átneveztet egy hadihajót, amely egy melegjogi aktivista nevét viseli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","shortLead":"Itt az évjáratok is mások, mint a hagyományos kocsiknál. ","id":"20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"1cfab463-9c22-4a83-a8c6-ae1317890b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_hasznalt_villanyauto-kereses-itthon","timestamp":"2025. június. 05. 08:42","title":"Elektromos autót keresnek egyre többen, és az árak egyelőre inkább esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]