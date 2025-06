Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég a szólásszabadság védelmére hivatkozik. Az eredmény finoman szólva vegyes.","shortLead":"A legnagyobb videómegosztó tavaly év végén változtatta meg a tartalmak moderálásával kapcsolatos szabályzatát. A cég...","id":"20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5bb553-7b9b-4f38-98b1-09120b2734ea.jpg","index":0,"item":"d7f0e7e3-bc0b-4114-b5ad-5bfda31507e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_youtube-felhasznalasi-feltetelek-moderalas-szabalyzat-alhirek-osszeeskuves-elmelet","timestamp":"2025. június. 10. 15:03","title":"Ezt szabadítja a felhasználókra a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","shortLead":"A szervezők arról beszéltek, hogy nem látják szívesen a szélsőjobb politikai gyűlését a városban.","id":"20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11c65c-6fc8-4891-82ff-4119382fa1f4.jpg","index":0,"item":"9ea54ee3-87e6-43c3-a7d5-356a262ca117","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Franciaorszagban-tobb-ezren-tuntettek-Orban-es-a-szelsojobb-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 17:26","title":"Franciaországban több ezren tüntettek Orbán és a szélsőjobb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek között Orbán Viktor ukrajnai megítéléséről, a kémbotrányról, az őt ábrázoló plakátokról és arról is, miért követ el szerinte történelmi bűnt Magyarország.","shortLead":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek...","id":"20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d.jpg","index":0,"item":"7a044f1c-e620-46d9-a5e3-24e9689114c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 08:35","title":"Zelenszkij a kémbotrányról beszélt a Válasz Online-nak: Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú italok már alig hasonlítanak egymásra. Az igazán hozzáértők már az illatuk alapján is helyesen osztályozzák e nedűket, azonban kiderült, hogy a mesterséges intelligencia még ezen a területen is ügyesebb lehet az embernél.","shortLead":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú...","id":"20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014.jpg","index":0,"item":"02655705-f8ae-4adb-aa59-841bdf6147b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"Nem iszik szombat esténként whiskyt, mégis jobban ért hozzá az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","shortLead":"Az elhunyt férfi 29 éves testvérét őrizetbe vették.","id":"20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"76af205c-5aa2-4f1c-837c-e7fc47af734a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_somoskoujfalu-testverpar-emberoles","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Saját testvérét ölhette meg egy férfi Somoskőújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak Európában.","shortLead":"Donald Trump újraválasztása és a saját közvélemény-kutatási sikereik lendületet adnak a jobboldali populistáknak...","id":"20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/680e42d5-4c34-457c-a8e6-a055aaef0f4a.jpg","index":0,"item":"3e19a37b-e229-43a8-a157-1984def8fe7a","keywords":null,"link":"/360/20250611_Deutsche-Welle-Orban-kozep-europai-jobboldali-populista-halozat","timestamp":"2025. június. 11. 15:45","title":"Deutsche Welle: Milyen szerepet játszik Orbán a közép-európai jobboldali populista hálózatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]