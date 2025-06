Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f88f6c9-2ad1-4cbb-b3bb-55b4e9883958","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy az emberi agy messze felülmúlja a hangyákét, és bármilyen élőlényét a bolygón, vitathatatlan. Azonban van olyan, csoportosan végrehajtandó feladat, amelyben az apró kis rovarok jobban teljesítenek az embereknél.","shortLead":"Az, hogy az emberi agy messze felülmúlja a hangyákét, és bármilyen élőlényét a bolygón, vitathatatlan. Azonban van...","id":"20250610_hangyak-es-emberek-egyuttmukodesi-strategiai-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f88f6c9-2ad1-4cbb-b3bb-55b4e9883958.jpg","index":0,"item":"30077953-73b6-4cec-b5a0-3425d0e529c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_hangyak-es-emberek-egyuttmukodesi-strategiai-kiserlet","timestamp":"2025. június. 10. 20:03","title":"Összeálltak a hangyák, és együtt lenyomták az embereket egy különös kísérletben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","shortLead":"A Nébih szerint a nagyobb vásárcsarnokokban kezd kiszorulni a hazai őstermelői áru.","id":"20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b.jpg","index":0,"item":"d1e5168c-af10-4ecb-a7b6-c5be42aaeb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Fokozott-szamocaellenorzeseket-tartott-a-Nebih-paran-megprobaltak-kijatszani-a-hatosagot","timestamp":"2025. június. 10. 12:47","title":"Tényleg annyi termelői eper lenne az országban, hogy szinte minden sarkon találkozni vele? Ennek akart utánajárni a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar futballválogatott teljesítménye és Menczer Tamás is előkerült nála, legfrissebb posztjában pedig a kormánypárti ismerőseinek üzen.","shortLead":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar...","id":"20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b.jpg","index":0,"item":"a30e48a0-88af-4397-9065-1a18c5683667","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 11. 20:07","title":"Kormánypárti ismerőseinek és Menczer Tamásnak is üzent az olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1f2be0-93ee-4127-9d8c-63b347571fa2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megvan a fél év után távozó Szalai Szabolcs utódja.","shortLead":"Megvan a fél év után távozó Szalai Szabolcs utódja.","id":"20250610_elo-gabor-hirado-foszerkeszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1f2be0-93ee-4127-9d8c-63b347571fa2.jpg","index":0,"item":"23b34bd8-c1eb-4b97-a5e5-2312009de230","keywords":null,"link":"/kkv/20250610_elo-gabor-hirado-foszerkeszto","timestamp":"2025. június. 10. 19:27","title":"Élő Gábor lett a Hirado.hu főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371.jpg","index":0,"item":"135c6d5c-ab21-4921-b5d1-e57244786722","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","timestamp":"2025. június. 11. 14:45","title":"Marabu Féknyúz: Ha menekülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dél-koreai cég állítása szerint az új, hajlítható kijelzős csúcsmobiljaként heteken belülre várt Galaxy Z Fold7 a valaha volt legvékonyabb, legkönnyebb és legfejlettebb készülék lesz.","shortLead":"A dél-koreai cég állítása szerint az új, hajlítható kijelzős csúcsmobiljaként heteken belülre várt Galaxy Z Fold7...","id":"20250610_samsung-galaxy-z-fold7-hajlithato-kijelzo-vastagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"d8b213b2-2b73-40c6-adcf-7d966255e409","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_samsung-galaxy-z-fold7-hajlithato-kijelzo-vastagsaga","timestamp":"2025. június. 10. 17:08","title":"Rengeteg konkurens mobilt lenyomhat szinte mindenben a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]