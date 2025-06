Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki keddre hirdetett demonstrációt a Kossuth térre Polgári Ellenállás címmel. A résztvevőket a törvényjavaslatról és az ellenállás lehetséges módjairól kérdeztük. ","shortLead":"„A tüntetés itt már nem old meg semmit, ez a zászlóbontása egy társadalmi ellenállásnak” – mondta Puzsér Róbert, aki...","id":"20250611_Polgari-Ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9db781-f4ad-41f3-bf86-0af4b6b34727.jpg","index":0,"item":"8d71feb1-6b50-47fb-950f-cb04c26c0063","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polgari-Ellenallas","timestamp":"2025. június. 11. 08:46","title":"„Ez már a kormánypárti ismerőseimnek is sok” – videón a Polgári Ellenállás Kossuth téri zászlóbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","shortLead":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","id":"20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03.jpg","index":0,"item":"1dd5f453-95f8-4cd8-adb9-3b1344562b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","timestamp":"2025. június. 10. 15:12","title":"32 óra alatt ötször szállt le a repülőjárat, mégsem ért célba az utasaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek abban teljesen egyetértettek, hogy mindenképpen el kell kerülni az önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó cégeinek fizetésképtelenségét.","shortLead":"A felek abban teljesen egyetértettek, hogy mindenképpen el kell kerülni az önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó...","id":"20250610_Gulyas-Gergely-Karacsony-Gergely-egyeztetes-kormany-fovaros-Budapest-tamogatas-koltsegvetes-penzugyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc6d0f2-e9ba-4dc8-b378-7c5ee343cc01.jpg","index":0,"item":"a829fc3e-1fba-468e-9ebe-8a699ff3b499","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Gulyas-Gergely-Karacsony-Gergely-egyeztetes-kormany-fovaros-Budapest-tamogatas-koltsegvetes-penzugyek-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:49","title":"Találkozott Gulyás és Karácsony, és arra jutottak, hogy a kormány alaposan átnézi Budapest pénzügyeit, mielőtt segítene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","shortLead":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","id":"20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479.jpg","index":0,"item":"063ecc42-91ff-4a08-a45c-c4aabd695eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","timestamp":"2025. június. 11. 06:41","title":"Videón a hangtalanul hasító vadonatúj elektromos BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját, mesterséges intelligenciára épülő chatbot indítását tervezi az amerikai kormány. Az előkészület nyomaiból az nem derül ki, hogy „DONALD TRUMP STÍLUSÁBAN BESZÉLGET-E MAJD!!!”, és az sem, hogy mire lesz használható. De az már valószínűnek tűnik, hogy az ai.gov a függetlenség napján startol.","shortLead":"Saját, mesterséges intelligenciára épülő chatbot indítását tervezi az amerikai kormány. Az előkészület nyomaiból az nem...","id":"20250611_mesterseges-intelligencia-chatbot-donal-trump-amerikai-kormany-ai-gov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16da993-5337-44bd-b6d2-8d4c09d96003.jpg","index":0,"item":"f13d5857-114f-448f-83b1-39fb92a3bdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_mesterseges-intelligencia-chatbot-donal-trump-amerikai-kormany-ai-gov","timestamp":"2025. június. 11. 14:14","title":"Jön a TrumpGPT. Csak aztán nehogy megszólaljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","shortLead":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","id":"20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"374ddacf-4a74-44a3-ba17-513dc9c456db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 11:31","title":"Macron kitiltaná a közösségi oldalakról a 15 év alatti gyerekeket az egész EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]