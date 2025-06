Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik a lapok olvasottságát, ami miatt a kiadóknak gyorsan újra kell gondolniuk az üzleti modelljüket.","shortLead":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik...","id":"20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"529f4b58-9476-4f16-9060-4812c98cf553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 14. 10:03","title":"Súlyos csapás az újságírásnak az, ami a Google keresőben történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","shortLead":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"c5afbf73-78bf-49f9-91c4-3e74f9b3de44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","timestamp":"2025. június. 13. 17:23","title":"Az Air France–KLM vezérének töretlen a bizalma az Indiában lezuhant repülőtípus iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel került össze, aki végül 15-11-re győzött.","shortLead":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel...","id":"20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"8f8e7e45-24fe-4267-8b12-cc3f4fee94a4","keywords":null,"link":"/sport/20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","timestamp":"2025. június. 14. 21:23","title":"Szilágyi Áron ezüstérmet szerzett a vívó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20df789c-b934-4f46-9a52-b9e0f2eac295","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor előállították, megharapta az egyik rendőrt. ","shortLead":"Amikor előállították, megharapta az egyik rendőrt. ","id":"20250614_meztelen-ittas-vezetes-budaors","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20df789c-b934-4f46-9a52-b9e0f2eac295.jpg","index":0,"item":"a6c7fbb5-766c-414f-aa8e-022f0a92a0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_meztelen-ittas-vezetes-budaors","timestamp":"2025. június. 14. 11:49","title":"Anyaszült meztelenül, ittasan kocsikázott egy férfi Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","shortLead":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","id":"20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd.jpg","index":0,"item":"18481000-c855-49ec-bd11-3b847a9e9c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 13. 17:59","title":"A svájci nagykövettel üzenték meg az irániak az USA-nak, hogy bűntársnak tekintik az izraeli bombázásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5685b38-8048-4b14-b3b9-61044e93d086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ex-tiszás Farkas Dezső a rendszerváltást akarja segíteni új politikai kezdeményezésével, az Irány Párttal.","shortLead":"Az ex-tiszás Farkas Dezső a rendszerváltást akarja segíteni új politikai kezdeményezésével, az Irány Párttal.","id":"20250614_tisza-sziget-farkas-dezso-magyar-peter-irany-part-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5685b38-8048-4b14-b3b9-61044e93d086.jpg","index":0,"item":"91a07873-f633-44cb-abca-9e57799c081d","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_tisza-sziget-farkas-dezso-magyar-peter-irany-part-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 22:07","title":"Megszólalt a Tisza Szigetek korábbi koordinátora: új pártot alapít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. ","shortLead":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó...","id":"20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"bdf81164-5fe6-4cb1-8743-0f0a4c82b107","keywords":null,"link":"/elet/20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","timestamp":"2025. június. 14. 08:12","title":"Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyarországi potenciális beszállítók tapasztalatai alapján a villanyautók (EV) gyártására való átállás sokszor inkább vergődésnek tűnik. A cégek az EV-iparban való szerepvállalásának lehetőségeit és realitásait mérte fel egy friss magyar kutatás. ","shortLead":"A magyarországi potenciális beszállítók tapasztalatai alapján a villanyautók (EV) gyártására való átállás sokszor...","id":"20250615_elektromos-auto-villany-gyartas-EV-ipar-magyar-beszallito-HUN-REN-KRTK-kutatas-tury-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"1604e694-7d58-4224-8b80-bfed904293ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_elektromos-auto-villany-gyartas-EV-ipar-magyar-beszallito-HUN-REN-KRTK-kutatas-tury-gabor","timestamp":"2025. június. 15. 13:00","title":"Fejlesztési kényszer, lyukra futás, visszaszorulás: óriási kihívásokról vallottak az elektromosautó-iparba bekapcsolódni akaró magyar beszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]