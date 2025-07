Kivezette sikermodelljeit a Ford, most meg azon fáradoznak, hogyan csinálják vissza

A Ford néhány éve radikálisan átalakította európai kínálatát, sorra megszüntetve olyan népszerű modelleket, mint a Fiesta, a Mondeo, a Focus vagy az S-Max. A vásárlók és a kereskedők is csapdahelyzetbe kerültek, mivel az új modellek – főként elektromos crossoverek, mint a Mustang Mach-E, az Explorer EV vagy a Capri – nem pótolták teljesen a kieső típusokat.

A kínálat sok országban jelenleg négy-öt modellre szűkült, miközben a gyártási kapacitások is csökkentek: 2025 májusában a kölni gyár dolgozói száz év után először tartottak hivatalos sztrájkot a leépítések miatt.

Most azonban változás készül. Christoph Herr, a Ford német, osztrák és svájci részlegének vezérigazgatója videóüzenetben jelentette be a márkakereskedőknek, hogy a vállalat új stratégiája szerint ismét bővíteni fogják az európai kínálatot.

A Ford két új modellcsalád fejlesztését tervezi, és a végleges döntést a helyi szakértők véleménye alapján hozzák meg. A cél: visszatérni a „vonzó, ikonikus” modellek gyártásához, és ezzel új lendületet adni az európai jelenlétnek. A fejlesztések központja továbbra is Köln-Merkenich lesz, ahol már 1968 óta működik az európai R&D központ.

Az első eredmények már látszanak: a frissített Puma GenE például már elérhető, és várhatóan újabb modellek is bemutatkoznak 2025 vége és 2026 eleje között. A Ford továbbra is együttműködik a Volkswagennel, és valószínű, hogy néhány új típus is ennek a partnerségnek a keretében születik meg.

A márka célja, hogy ne csupán az elektromos kínálatban erősítsen, hanem a benzinmotoros szegmensben is visszahódítsa a régi vásárlókat – különösen azokban az országokban, ahol még nem történt meg teljesen az elektromos átállás.