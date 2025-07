160-nal száguld a világ leggyorsabb e-rollere – nagyobb a fajlagos teljesítménye, mint egy Bugattinak

A brit Bo nevű startup bemutatta a világ jelenlegi leggyorsabb elektromos rollerét, a Bo The Turbo nevű modellt, amely elképesztő, 160 km/órás végsebességre képes. Ez az érték gyorsabb, mint számos kisebb motorkerékpáré. A két elektromos motor összesen 32,5 lóerős (24 kW) teljesítményt ad le, amivel a fajlagos teljesítménye – azaz lóerő súlyegységenként – meghaladja a Bugatti Veyron szuperautóét is.

A fejlesztést olyan mérnökök végezték, akik korábban a Jaguar Land Rover és a Williams F1 csapat projektjein dolgoztak. A cég korlátozott számú, megrendelésre készült Turbo robogó gyártását tervezi, melyek ára 29 500 dollártól (10 millió forint) indul.

A Bo The Turbo felfüggesztése a nagy sebességű stabilitásra optimalizált, miközben erős fékekkel is ellátták, hogy az extrém teljesítmény mellé lehetőség szerint megfelelő biztonság is társuljon.