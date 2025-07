Debrecen új, korszerű kamionterminált épít a BMW-gyár közelébe, a város északnyugati ipari övezetében. A város már el is indította a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A parkoló nemcsak a gyárat és beszállítóit szolgálja majd ki, hanem más környékbeli ipari területeket is, és az ígéretek szerint csökkenti majd a teherforgalmat a város utcáin.

A tervek szerint 260 védett kamionparkolóhelyet alakítanak ki, ezek közül 64 kiemelkedően magas, úgynevezett Esporg arany minősítést kap. A sofőrök kényelmét nyolc vizesblokk, pihenőhelyek és étkezők is szolgálják majd.

A helyszínen külön részt alakítanak ki a veszélyes anyagot szállító járműveknek, és környezetvédelmi szempontból is figyelnek: olajfogók is készülnek, hogy ne szennyeződjön a természet. A terület közelében vasúti terminál és vámhivatal is működik majd.