Bemutatkozott a Bugatti újdonsága, az ára pedig 10 milliárd forint

A Bugatti leleplezte új, kizárólag egyetlen példányban készülő szupersportautóját, a Brouillard-ot, amely a vadonatúj Programme Solitaire első modellje.

Az autó a 1600 lóerős W16-os motort örökölte a Mistralból, de itt a kabrióval szemben merevtetős a kilakítás, amelynek szénszálas-alumínium a vázszerkezete. A cég Solitaire programja lehetővé teszi a legtehetősebb vásárlók számára, hogy ne csak testre szabják az alapvetően azonos kocsikat, hanem a nulláról, egyedi specifikációk alapján építtessenek maguknak egy Bugattit.

Bugatti Brouillard Bugatti

Bugatti Brouillard Bugatti

Bugatti Brouillard Bugatti

A Brouillardon a karosszéria LED-es fényekkel és fix, kacsafarok-spoilerrel rendelkezik, a beltér hímzett ló-motívumokkal, üvegbetétes váltókarral utal Ettore Bugatti a cégalapító egyik szenvedélyére. A kocsi a nevét is az olasz származású gyártulajdonos hófehér, különlegesen szeretett lováról kapta.

A gyártó nem közölte a modell végső árát, sem a tulajdonos kilétét, de annyit elárultak, hogy egy olyan fanatikusról van szó, aki nem csak Bugatti autókat, de a család további erekélyéit is gyűjti. Szobrokat Rembradt Bugattitól, aki Ettore bátyja volt, és bútorokat Carlo Bugattitól a testvérpár apjától, aki híres kézműves volt. és hangszereket és ékszereket is tervezett.

A szakértők szerint mintegy 26 millió euróra becsülik a jármű árát, és a Brouillard premierje élőben majd augusztus 15-én várható a kaliforniai The Quail rendezvényen, a Monterey Car Week részeként.

Bugatti Brouillard Bugatti