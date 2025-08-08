Jól viselte a BYD villanyautója, hogy háromszor is belecsapott a villám – videó

Méghogy többször nem csap ugyanoda a mennykő…

Egy BYD Song Plus elektromos autóba háromszor csapott bele a villám gyors egymásutánban egy kínai videó szerint. A jármű tetőszerkezetét érő villámcsapások látványos villanásokat és elektromos íveket produkáltak – írja a CarNewsChina.

A vezető sértetlenül szállt ki az autóból, a cég márkaszervizének szakemberei pedig a helyszíni vizsgálat során megerősítették, hogy a hajtáslánc három kulcsfontosságú eleme – az akkumulátorcsomag, az elektromos vezérlőegység és a villanymotor – nem szenvedett károsodást. A tetőn két jól látható becsapódási pontot azonosítottak, a karosszéria többi része azonban ép maradt.

亂發誓? 比亞迪SUV遭雷電狂劈 火花四濺｜TVBS新聞 @TVBSNEWS01

Többször mutattunk már mi is hasonló pillanatokat. Alapvetően a Faraday-kalitka elve védi meg ilyenkor a bent ülőket: a fémkarosszéria a villám elektromos energiáját a külső felületen vezeti le a talajba, megelőzve az áramütést. Ilyenkor azért ajánlott azonnal leállítani a jármű összes elektromos berendezését, bezárni az ablakokat, valamint a vihar elmúltáig az utastérben maradni.

Képek az autóról a villámcsapás közben és után
CNC

Lehet azonban sokkal rosszabbul is járni egy villámcsapást követően: az akár 300 millió voltos feszültség, ami végigszalad ilyenkor, egy korábbi esetben a jármű több pontján gyakorlatilag mindent megolvasztott.

Így fest egy autó utastere, amibe belecsapott a villám

Lehet, hogy a fizika törvényei alapján megvéd a kaszni az áramütéstől, de jobb ha nem próbáljuk ki.

