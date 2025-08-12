Van pénz luxusra: 800 milliós Ferrarira és több mint 200 Mercedes G-osztályra került magyar rendszám idén

A magyar luxusautó-piacon az első hét hónap adatai alapján igen jól mennek a nagyon különleges és drága modellek – írja a Pénzcentrum. A sportautók között a Porsche 911 vezet 72 darabbal, de még az abszolút ritkaságnak számító, mindössze 599 példányban gyártott Ferrari Daytona SP3-ból is akad egy, amelyre magyar rendszám került.

Ennek újjkori ára 800 millió forint körül mozog, aukciókon pedig egymilliárd forint felett is elkelhet.

A Ferrari kínálatából egyébként bőven akad a friss magyar rendszámos autók összesítésében:

9 Purosangue, ami a márka első SUV-ja,

6–6 darab Roma és 296 GTS,

4 SF90 Stradale hibrid hiperautó,

valamint egy 812 Competizione.

A nagy ellenfél Lamborghini kínálatából a Huracán két új példánnyal és az új, hibrid Revuelto egyetlen darabbal képviselteti magát, ilyen, 1000 loerős kocsival jár Szoboszlai Dominik is. A McLaren 750S-ből kettő, az Aston Martin DB12-ből három, a Bentley Continentalból kilenc példány érkezett. Continentallal jár egyébként Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea is.

A luxuslimuzinok és SUV-ok mezőnyében szintén figyelemre méltó számok születtek: a BMW 7-es sorozat 77 darabbal vezeti a listát, mögötte a Mercedes-Benz S-osztály 62 példánnyal következik. Idén 23 Porsche Panamera, 9 Mercedes-Maybach és 1 Rolls-Royce Ghost kapott rendszámot.



A prémium SUV-ok között az Audi Q7 áll az élen 111 darabbal, szorosan mögötte a BMW X7 108-cal és a Mercedes GLS 103-mal. A legendás Mercedes G-osztályból csaknem 200 darab került forgalomba (102 AMG és 98 normál változat), ami jól mutatja töretlen népszerűségét.

A Lamborghini Urusból 14, a Rolls-Royce Cullinanból 5, az Aston Martin DBX-ből 5, míg a Bentley Bentayga és a Maserati Levante modellből 1–1 darab talált gazdára, többnyire százmillió forint feletti áron.

