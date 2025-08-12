Van pénz luxusra: 800 milliós Ferrarira és több mint 200 Mercedes G-osztályra került magyar rendszám idén
Persze a Mercedesből is az AMG széria a népszerűbb, nem a sima.
A magyar luxusautó-piacon az első hét hónap adatai alapján igen jól mennek a nagyon különleges és drága modellek – írja a Pénzcentrum. A sportautók között a Porsche 911 vezet 72 darabbal, de még az abszolút ritkaságnak számító, mindössze 599 példányban gyártott Ferrari Daytona SP3-ból is akad egy, amelyre magyar rendszám került.
Ennek újjkori ára 800 millió forint körül mozog, aukciókon pedig egymilliárd forint felett is elkelhet.
A Ferrari kínálatából egyébként bőven akad a friss magyar rendszámos autók összesítésében:
A luxuslimuzinok és SUV-ok mezőnyében szintén figyelemre méltó számok születtek: a BMW 7-es sorozat 77 darabbal vezeti a listát, mögötte a Mercedes-Benz S-osztály 62 példánnyal következik. Idén 23 Porsche Panamera, 9 Mercedes-Maybach és 1 Rolls-Royce Ghost kapott rendszámot.
A prémium SUV-ok között az Audi Q7 áll az élen 111 darabbal, szorosan mögötte a BMW X7 108-cal és a Mercedes GLS 103-mal. A legendás Mercedes G-osztályból csaknem 200 darab került forgalomba (102 AMG és 98 normál változat), ami jól mutatja töretlen népszerűségét.
A Lamborghini Urusból 14, a Rolls-Royce Cullinanból 5, az Aston Martin DBX-ből 5, míg a Bentley Bentayga és a Maserati Levante modellből 1–1 darab talált gazdára, többnyire százmillió forint feletti áron.