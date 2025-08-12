Rossz döntésből baleset: menet közben állította le a motort, a kormányzár azonnal blokkolt

Különös baleset történt vasárnap délelőtt a 87-es főúton, Vasszécsenynél: egy Volkswagen sofőrje menet közben próbálta leállítani és újraindítani a motort, mert elviselhetetlen zaj jött az utólag beépített hangszóróból – írja a 112 Press. Az indítókulcs elfordításával azonban nemcsak a motor állt le, és a szervórásegítés szűnt meg, hanem bekapcsolt a kormányzár is, így az autó irányíthatatlanná vált, és érintőlegesen ütközött egy szemből érkező jobbkormányos Audival.

Az Audi összes légzsákja kinyílt, a vétlen sofőr felesége és kislánya könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba vitték. Az esetről az RTL Híradó is beszámolt:

A balesetet okozó férfi elismerte, hogy hatalmas hibát követett el. Reméli, hogy mások tanulnak az esetéből, és nem próbálják menet közben leállítani a járművüket. A helyszínelés idejére teljes útzár volt érvényben, a forgalmat a rendőrség elterelte.