Benzint iszik, de villany hajtja a legújabb szemrevaló sportkupét

A Fisker 2008-ban a világ egyik első plugin hibrid személyautójaként mutatta be a Karma nevezetű sportszedánt, melyből 2011 és 2012 során mintegy 2450 példány készült. A vállalat 2012-ben kényszerűen lehúzta a redőnyt, majd pedig 2014-ben egy kínai cég, a Wanxiang felvásárolta a cég szellemi tulajdonait és gyártósorait.

A Karma Automotive névre keresztelt új cég az elmúlt időkben több tisztán elektromos és hibrid modellel is előrukkolt, és az idén márciusban leleplezett legfrissebb újdonságának, az Amarisnak most az utasterét is felfedték.

Az érintőgombokkal megszórt alul-felül csapott kormány mögött nagyfelbontású digitális műszeregység teljesít szolgálatot, és nemcsak a középkonzolra, hanem az anyósülés elé is került egy érintőkijelző.

A tavaly márciusban leleplezett négyajtós Gyesera által is használt platformra épülő, alumínium karosszériás Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtásláncú szemrevaló kupé.

A 22 colos kerekeken gördülő legújabb Karmában egy 4 hengeres turbós benzinmotor termel áramot a 41,5 kWh-s akkumulátorba.

A belsőégésű erőforrásról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy nagyobb méretű, mint a Reveróban lévő 1,5 literes 3 hengeres erőforrás.

Az elektromos hatótávolság 160 kilométer, a teljes hatótáv pedig 640 kilométer magasságában alakul.

A 3,6 másodperces 0–100-as gyorsulású és 266 km/h végsebességű Amaris sorozatgyártása 2026 végén kezdődik meg, az árcédulán nagyságrendileg 200 ezer dolláros (68 millió forint) összeg fog szerepelni.

