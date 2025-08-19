Bővült a dubaji rendőrség álomautó-flottája: tuningolt Rolls-Royce és Mercedes AMG érkezett

A dubaji rendőrség ismét luxusautókkal bővítette a flottáját: ezúttal egy Mansory által átalakított Rolls-Royce Cullinan és egy Mercedes-AMG G63 Gelendvagen állt szolgálatba. A különleges járőrkocsik karbon karosszériaelemeket, egyedi kerekeket, drága bőrrel burkolt belsőt, valamint a szükséges rendőrségi felszereléseket – szirénát, villogókat és kommunikációs rendszereket – kaptak. Természetesen a dubaji rendőrség zöld-fehér színeiben pompáznak, így nem csak luxusautóként, hanem hivatalos járőrkocsiként is azonnal felismerhetők.

A tuning nem csak a külsőt érintette: a Rolls-Royce Cullinan 6,75 literes V12-es motorját 610 lóerősre húzták fel, ami 5 másodperces 0–100 km/h gyorsulást és 280 km/h végsebességet tesz lehetővé. A Mercedes-AMG G63 még brutálisabb, 4,0 literes duplaturbós V8-as motorját 720 lóerőre emelték, így a terepjáró mindössze 3,7 másodperc alatt sprintel százra, a végsebessége pedig 250 km/h-ra korlátozott.